Iñaki Urdangarin és l’home del dia per l’entrevista bomba que ha concedit a Jordi Basté en el seu programa nou a La 2 Cat. Per primera vegada, ha explicat la seva visió de com va viure l’estada a presó i ha ofert un testimoni lacrimogen al respecte: “Els primers tres mesos vaig plorar moltíssim, no estic orgullós de com vaig gestionar-ho”, ha arribat a dir. Una de les frases més impactants té a veure amb la seva exdona, Cristina de Borbó, ja que assegura que li sap “molt greu” que s’hagi acabat la seva història perquè l’estima -en present- “molt” i ha estat “un dels grans amors” de la seva vida. El que pocs saben és que quan van enamorar-se, ell mantenia una relació amb una altra dona.
Era el 1992 quan Iñaki va iniciar una relació sentimental amb Carmen Camí, la secretària de l’Ajuntament de Puigcerdà que va fer que s’oblidés de la seva parella d’aquella època. Després d’un temps a distància, ell va moure fils i va aconseguir-li una feina com a secretària d’una cadena de gimnasos de Barcelona. La seva era una història d’amor maca i molt formal, fins al punt que tenien un compte d’estalvi comú i havien posat sobre la taula la possibilitat de casar-se.
Quan feia quatre anys que sortien, van arribar les Olimpíades d’Atlanta que ho canviarien tot. Va ser allà on el jugador d’handbol va conèixer la Cristina, l’encarregada de felicitar l’equip olímpic espanyol del que formava part: “En aquells jocs van intercanviar més que mirades, també van donar-se els telèfons. I quan van tornar a Barcelona, van començar a quedar“, rememoren a la revista Lecturas.
Iñaki Urdangarin va compaginar les dues relacions, amb la Cristina i amb la Carme, durant diversos mesos: “Des de setembre fins a l’abril, va tenir dues parelles que anaven intercanviant els papers d’oficial i oficiosa“. Cap d’elles no coneixia l’existència de l’altra, és clar, fins que la Carmen es va assabentar de la pitjor de les maneres… per la televisió.
Carmen Camí, l’exparella d’Iñaki Urdangarin que va saber per televisió que l’estava enganyant
La història és molt forta, però així diuen que va ser. Ella no tenia ni idea que el seu xicot l’enganyava i, un dia, va veure en antena un anunci que la va deixar glaçada. L’Iñaki, el seu Iñaki, havia demanat matrimoni a la infanta Cristina: “Camí va saber, d’aquesta manera, que ja no era la parella de l’esportista i va quedar-se estupefacta“, va publicar El País fa un temps. Quan els mitjans de comunicació van saber què havia passat, van córrer cap a casa seva per conèixer la seva reacció. Ella, molt digna, no va pronunciar cap mala paraula contra ell: “No estic dolguda amb ell, estic tranquil·la i molt bé”.
Només cinc mesos després d’aquell anunci tan inesperat, l’Iñaki i la Cristina es casaven en una boda multitudinària a Barcelona. Mentrestant, la Carmen Camí abandonava la ciutat comtal a la qual s’havia traslladat per ell. L’amic de l’Urdangarin que li havia donat feina va convertir-se en el seu suport principal, fins al punt que van acabar enamorant-se i avui dia continuen casats. Tenen dos fills en comú i es guanyen molt bé la vida, ja que ell és el CEO d’una cadena de gimnasos i ella és l’encarregada d’un negoci gourmet a Puigcerdà i l’administradora d’una empresa que assessora a explotacions esportives.
Queda clar, doncs, que Iñaki Urdangarin té predilecció per encadenar una relació amb una altra abans de trencar-la definitivament. Va fer el mateix amb la Carmen, després amb la Cristina i, l’última, amb l’Ainhoa Armentia amb qui va començar quan encara no s’havia divorciat de la infanta espanyola.