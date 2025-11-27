Iñaki Urdangarin ha estat un dels noms destacats de l’actualitat aquesta setmana després de sortir a la llum que serà el primer convidat de Jordi Basté en el seu nou programa a La 2Cat. Pla Seqüència serà un espai d’entrevistes de 50 minuts sense talls ni edicions que mostraran al part més real i sense filtres dels famosos, un d’ells l’exmarit de Cristina de Borbó. A l’espera de saber quan s’emetrà aquesta entrevista tan mediàtica per conèixer el que serà “l’Iñaki real” més enllà de la figura com a esportista, una psicòloga ha analitzat en profunditat la nova professió que ha triat i que considera “una vergonya”.
En una entrevista el passat mes de juny amb La Vanguardia, l’exduc de Palma decidia promocionar el seu negoci de coaching, una nova empresa per intentar rentar la seva imatge després d’haver estat a la presó per la seva imputació en el cas Nóos. Urdangarin ha obert una marca de coaching esportiu i emocional perquè vol “ajudar a persones, esportistes o directius, per superar moments difícils”, explicava en aquesta entrevista. En tot cas, aquesta incursió en el món de la psicologia i la teràpia no ha estat molt ben rebuda.
Una psicòloga valora la nova professió d’Iñaki Urdangarin
En una era en què es parla moltíssim de l’intrusisme laboral i dels perfils que ocupen espais que no els pertoquen quan hi ha gent que té una formació específica i no hi pot accedir on els tocaria, l’exesportista no ha estat exempt de crítiques el seu canvi de vida. La psicòloga Lara Ferreiro analitza la seva elecció de negoci i el canvi de rumb professional cap al sector de la salut mental a la revista Lecturas. “Dins de presó vaig començar a estudiar un màster de psicologia de coaching i també benestar emocional”, va explicar l’excunyat de Felip VI, però com ho rep una psicòloga professional? “El coach és un intrusisme dels psicòlegs. Un curset d’un cap de setmana no es pot equiparar a una carrera. Una disciplina com és la psicologia, avalada per la ciència…”, explica Ferreiro en la citada revista, i titlla la decisió de ser “una vergonya”.
Fer servir la fama com a eina de promoció
El cognom Urdangarin ja és prou famós, però si sumem que va estar casat amb la filla de Joan Carles de Borbó i que va tacar amb un nou escàndol la família reial espanyola amb la seva imputació en un cas de corrupció, és evident que la marca tindrà tirada. L’experta en salut mental parla “d’instrumentalització de la fama” i apunta que l’exduc fa servir el seu nom i el passat “per vendre’s com a expert en resiliència quan ha estat a la presó” i això, per a ella, no té “cap mena de mèrit”.
La seva imputació i posterior condemna de cinc anys de presó “no és coherent” amb la idea que vol vendre de persona especialitzada per orientar els altres. “Una persona que va fer això durant tant de temps, la seva autoritat per a les lliçons sobre valors, ètica, lideratge i responsabilitat, estan qüestionades”, apunta. Llavors quin és el problema de tot plegat? Voler ser coach personal sense una formació específica? O donar lliçons de moral després de tenir un historial tan dens? La psicòloga a pinta que “la redempció és possible” però que en cap moment ha mostrat “un procés de reparació del perdó públicament perquè hi hagi un canvi creïble”.
La gestió del divorci amb Cristina
La conversa amb la psicòloga també deriva cap a la branca del seu matrimoni amb Cristina de Borbó. Ferreiro destaca que la gestió del divorci no ha estat la millor, sobretot tenint en compte que van descobrir que tenia una altra parella a través de les revistes cor i que això hauria detonat la ruptura amb la germana de Felip. A més a més, l’anunci del nou projecte coincidia amb el 60 aniversari de la seva exdona, un detall que no consideren del tot casual.
“Aquest tipus de personalitats amb molt d’ego com la seva sempre busquen arrabassar el protagonisme a la resta”, exposa. I quin consell dona per a Cristina? “Jo espero que si Cristina no vol solitud, trobi a un nou amor. Es mereix una relació sana perquè Iñaki només s’estimava a si mateix”. Caldrà veure, però, si el negoci d’Iñaki prospera i si en dona més detalls en l’esperada entrevista que oferirà a La 2Cat.