Sofia de Grècia, a punt de plorar en una abraçada a Felip molt significativa

Felip de Borbó ha fet entrega, aquest matí, del Toisó d’Or a la seva mare. És un dia gran per a Sofia de Grècia, que ha vist reconeguda la tasca que va fer com a monarca durant la cerimònia que han organitzat al Palau Reial per commemorar els 50 anys de la restauració de la monarquia a Espanya. Elionor i Sofia han aplaudit de valent quan el seu pare ha col·locat el fermall a l’àvia, una escena que ha mostrat la dona visiblement emocionada i a punt de posar-se a plorar: “Gràcies pel teu compromís de dècades i pel teu profund sentit del deure. Has donat suport amb convicció a Joan Carles, al meu pare“, li ha reconegut en el discurs.
El seu fill l’ha omplert a petons i a ella se l’ha pogut llegir un thank you als llavis que demostra que, realment, està agraïda pel gest que ha tingut el rei. Que ella tingui aquest premi en una cerimònia en la que el seu marit no ha estat ni convidat és una petita victòria, sobretot tenint en compte que Joan Carles es troba a Madrid en aquests moments. L’emèrit, apartat i amb el permís d’apropar-se allà únicament a l’hora de dinar i sense fer massa soroll… destacable, tenint en compte que s’estava commemorant que la corona -que duia ell, llavors- va tenir la ferma voluntat de construir la democràcia.
Sofia ha lluït un vestit rosa molt maco, format per una jaqueta i la faldilla a joc. A les orelles, unes arracades de perles enormes i diamants que deuen costar una autèntica fortuna. Resulta curiós que Letícia també hagi optat per aquest color, en el seu cas amb un Carolina Herrera molt dels vuitanta que feia molt per a l’ocasió. L’emèrita anirà vestida també al dinar que han organitzat per a després, on no aniran els seus nets i tampoc les filles. Serà el cap de setmana, aquest dissabte, quan organitzin un gran dinar familiar que previsiblement tindrà part de la família reunida -amb Felip, Elena i Cristina junts després de molt de temps- per celebrar aquest gran moment de l’emèrita.
Tenen tan bona relació Elionor i Sofia com volen fer veure?
Les càmeres han enfocat Elionor aplaudint, com dèiem, la seva àvia Sofia quan ha rebut el reconeixement que el seu pare també va col·locar-li a ella en el seu moment. Des que passés aquella memorable escena davant la catedral de Palma -quan la princesa espanyola apartava, de males maneres, el braç de la seva àvia-, la família reial ha fet l’impossible per intentar demostrar que han millorat la seva relació. De fet, les hem vist juntes en moltes ocasions i sempre van agafades i exageradament somrients. Què hi ha de veritat davant d’aquest posat?
La revista Lecturas ha donat veu a Pilar Eyre, la periodista especialitzada en monarquia, que deixa clar que les coses no són tan maques entre elles com pretenen que ens creiem: “Pràcticament no les veu, qualsevol persona que les vegi juntes a les fotos s’adonarà que les netes es comporten amb ella amb poca naturalitat com la que tens amb una persona a qui no coneixes molt. Aquesta és una família petita, però totalment trencada“.
De fet, podem recordar la vegada aquella en què Sofia de Grècia va lamentar la poca relació que tenia amb les netes: “Quan les volia visitar, havia d’avisar amb antelació encara que viuen a 500 metres. El contacte va anar perdent-se amb els anys, fins al punt que poden estar mesos sense veure’s”. “No les veig mai, no em deixen veure-les. Jo que visc al costat no puc anar a casa seva i, mentrestant, la mare de Letícia sempre està allà ficada“, s’hauria queixat en una conversa molt representativa amb la seva cosina que va acabar filtrant-se a la premsa.
Si han millorat la seva relació realment o tot és per quedar bé davant les càmeres, resulta un misteri. No fa pinta que siguin una àvia i una neta molt unides i amb confiança, per això, tot sigui dit. Molta gent pagaria bastants diners per veure-les per un forat quan es troben per la Zarzuela, una escena que es repetirà demà en un dinar familiar que pot arribar a ser d’allò més incòmode.