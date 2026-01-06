Sofia de Grècia sempre ha estat una defensora dels drets dels animals, una passió que enguany s’ha tornat a demostrar en el christmas que ha enviat perquè són els seus cinc gossos els protagonistes de la felicitació de Nadal. Animalista i vegetariana, s’ha parlat d’aquesta ideologia de la reina emèrita en diferents ocasions. Ara, però, s’han tret a la llum més detalls sobre la seva relació amb ells i la llarga llista d’animals de companyia que han tingut al Palau de la Zarzuela.
La periodista Pilar Eyre es trobava passejant els gossos, de tant en tant, a Cristina de Borbó. Quan vivia a Barcelona, sortia amb dos animalons de rassa indefinida i això els va donar peu a parlar sobre els gossos sense pedigrí. La germana de Felip li va confessar que a les fotografies oficials només sortien els gossos de caça, ja que els fotògrafs descartaven que apareguessin els més lletjos: “Sempre posàvem llaços als gossos que recollíem del carrer perquè apareguessin a les fotos i Felip, que és el més boig pels animals de tots, es posava a plorar quan els rebutjaven“.
A casa van arribar a tenir gossos, burros, lloros, gats i ratolins: “He vist la meva mare recollir-ne i cuidar-los! De fet, ens ha educat perquè nosaltres ens ocupàrem d’això“. També van adoptar un xai que s’havia escapat del ramat: “Va viure amb Sofia i la seva germana Irene. Era normal veure que deixava anar boletes a les catifes caríssimes“.
Sofia de Grècia, animalista des de ben petita
Els animals haurien estat presents a la vida de Sofia des que era petita, tal com demostra una anècdota que publica a Lecturas: “Quan va fer els 9 anys, la mare va demanar a la seva cunyada que dibuixés els animals de Walt Disney a les parets de la sala de jocs. Ja de gran, Sofia va confessar a una amiga que mai no ha oblidat aquell matí en llevar-se”.
També és curiós el que diu que, sempre que naixia un dels fills, el seu ritual consistia en presentar-lo als gossos de la casa. Quan Elena, Cristina i Felip van créixer, cadascun s’encarregava d’un dels cadells. Els gossos han estat “el refugi” de l’emèrita des de sempre. Un dels seus pitjors moments, quan va sortir a la llum l’aventura de Joan Carles amb Bárbara Rey, la va enxampar en un acte al Zoo: “Un treballador li va mostrar un cadell de Schnauzer al que acabaven d’abandonar i ella va demanar si se’l podia quedar mentre l’abraçava amb tendresa“.
Sofia de Grècia és vegetariana precisament per aquesta ferma defensa dels animals que sempre ha fet. A més a més, “odia” les corregudes de tous i col·labora amb protectores. Prova d’això, que estigui a punt de construir un refugi per recollir animals abandonats a Arganda del Rey, que li ha proporcionat una parcel·la amb aquest propòsit. Un desig complert que li arriba en un moment complicat, trista i cada vegada més sola.