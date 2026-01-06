Sofía de Grecia siempre ha sido una defensora de los derechos de los animales, una pasión que este año se ha vuelto a demostrar en el christmas que ha enviado porque son sus cinco perros los protagonistas de la felicitación de Navidad. Animalista y vegetariana, se ha hablado de esta ideología de la reina emérita en diferentes ocasiones. Ahora, sin embargo, han salido a la luz más detalles sobre su relación con ellos y la larga lista de animales de compañía que han tenido en el Palacio de la Zarzuela.

La periodista Pilar Eyre se encontraba paseando a los perros, de vez en cuando, con Cristina de Borbón. Cuando vivía en Barcelona, salía con dos animalitos de raza indefinida y eso les dio pie a hablar sobre los perros sin pedigrí. La hermana de Felipe le confesó que en las fotografías oficiales solo salían los perros de caza, ya que los fotógrafos descartaban que aparecieran los más feos: «Siempre poníamos lazos a los perros que recogíamos de la calle para que aparecieran en las fotos y Felipe, que es el más loco por los animales de todos, se ponía a llorar cuando los rechazaban«.

En casa llegaron a tener perros, burros, loros, gatos y ratones: «¡He visto a mi madre recogerlos y cuidarlos! De hecho, nos ha educado para que nosotros nos ocupáramos de eso«. También adoptaron un cordero que se había escapado del rebaño: «Vivió con Sofía y su hermana Irene. Era normal ver que dejaba caer bolitas en las alfombras carísimas«.

Sofía de Grecia, animalista desde muy pequeña

Los animales habrían estado presentes en la vida de Sofía desde que era pequeña, tal como demuestra una anécdota que publica en Lecturas: «Cuando cumplió 9 años, su madre pidió a su cuñada que dibujara los animales de Walt Disney en las paredes de la sala de juegos. Ya de mayor, Sofía confesó a una amiga que nunca ha olvidado aquella mañana al despertarse».

También es curioso lo que dice que, siempre que nacía uno de los hijos, su ritual consistía en presentarlo a los perros de la casa. Cuando Elena, Cristina y Felipe crecieron, cada uno se encargaba de uno de los cachorros. Los perros han sido «el refugio» de la emérita desde siempre. Uno de sus peores momentos, cuando salió a la luz la aventura de Juan Carlos con Bárbara Rey, la sorprendió en un acto en el Zoo: «Un trabajador le mostró un cachorro de Schnauzer que acababan de abandonar y ella preguntó si se lo podía quedar mientras lo abrazaba con ternura«.

Sofía de Grecia es vegetariana precisamente por esta firme defensa de los animales que siempre ha hecho. Además, «odia» las corridas de toros y colabora con protectoras. Prueba de ello, que esté a punto de construir un refugio para recoger animales abandonados en Arganda del Rey, que le ha proporcionado una parcela con este propósito. Un deseo cumplido que le llega en un momento complicado, triste y cada vez más sola.