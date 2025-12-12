Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia continúan felicitando la Navidad juntos en una misma postal, pero a 7.500 km de distancia. Si normalmente acostumbran a desear las fiestas con una imagen religiosa o una estampa navideña, en esta ocasión han dejado a todos boquiabiertos con su elección. Ya nadie espera que publiquen una foto juntos porque todos saben que ni siquiera se ven, pero tampoco nadie creía que serían cinco perros los protagonistas del christmas de este año.

La sorpresa ha sido mayúscula cuando la Casa Real ha distribuido esta postal, firmada por ambos y con el mensaje «feliz Navidad y un próspero año nuevo 2026«. En la imagen principal, cinco perros delante de un árbol muy bien decorado. Se han alejado del modelo habitual, eso queda claro, y han optado por una instantánea tierna que se ha hecho en la residencia privada de Sofía en la Zarzuela. Por lo que se sobreentiende, son los perros con los que convive: dos cocker spaniel de raza en color negro, dos schnauzer blancos y un bichón maltés de color canela.

La felicitación de Navidad más sorprendente de Juan Carlos y Sofía | Casa Real

Los eméritos continúan firmando juntos las postales de Navidad | Casa Real

Así es la felicitación de Navidad de Felipe y Letizia

Felipe y Letizia no han sido tan originales, ya que han vuelto a felicitar las fiestas con una fotografía con sus hijas. Leonor y Sofía posan con ellos durante la visita al pueblo ejemplar que hacen cada octubre en el marco de los Premios Princesa de Asturias. «Con todo nuestro afecto y los mejores deseos», ha escrito a mano el monarca español.

En la foto, se ve al monarca agarrando a la hija pequeña por la cintura mientras la esposa y la mayor se sientan delante. El paisaje verde, el protagonista de esta estampa en la que la única sonrisa auténtica que parece medianamente sincera, de verdad, es la de Sofía.

Así es la felicitación de Navidad de Felipe y Letizia | Casa Real

Este es el mensaje que han escogido | Casa Real

Los cuatro miembros firman la postal | Casa Real

Desde la Casa Real destacan que hayan escogido esta tipografía en concreto, ya que esconde un significado del que quieren presumir. Se trata de la Ibarra Real Nova, diseñada originalmente en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 de El Quijote. Lo han querido hacer como homenaje al cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro, «una recuperación de la tipografía que se ha hecho para poner en valor el patrimonio tipográfico español». Que digan lo que quieran, pero todos están hablando de los perros de Juan Carlos y Sofía que les han robado todo el protagonismo.