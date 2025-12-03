Las memorias de Juan Carlos de Borbón, que han salido hoy a la venta en español, son una mina. Anécdotas inéditas, titulares bomba, historias familiares potentes, confesiones sobre su vida extramatrimonial, reproches hacia el hijo… Y, en medio de las 507 páginas, una frase que destaca por encima de las otras porque saca a la luz cómo vivió desde dentro la gran pelea de Letizia y Sofía frente a la catedral de Palma. Se viralizaron muchísimo las imágenes de Leonor apartando la mano de malas maneras de la abuela mientras su madre se interponía entre la emérita y los fotógrafos para evitar la foto familiar. ¿Cómo recuerda aquella escena sumamente incómoda el antiguo monarca?

Era Domingo de Ramos de 2018, la única vez que Juan Carlos acudió a la misa desde su abdicación. «La Casa Real quería mostrar la unidad y armonía de la familia real» y por eso lo invitaron, le dijeron, pues parece que Letizia no estaba muy de acuerdo y no quería colaborar en este objetivo.

El emérito es claro cuando habla de aquella anécdota: «Resultó ser un desastre. Letizia, mi nuera, se enfadó con Sofi frente a las cámaras cuando salimos de la misa. Los montajes de los comunicadores no logran milagros… Creo más en la espontaneidad y en la veracidad».

El peor enfrentamiento de Letizia y Sofía, en la catedral de Palma | Europa Press

¿Qué dice Juan Carlos sobre Letizia en sus memorias?

Un poco más adelante, Juan Carlos de Borbón hace referencia a la relación de su hijo con Letizia. Sorprende que saque a la luz que Felipe ha dejado de lado a sus amigos y parte de la familia por culpa de «la nueva vida familiar» que ha formado con la antigua periodista: «Se ha alejado de las antiguas relaciones, de los amigos de la infancia, de sus padres e, incluso, de sus hermanas«.

Recuerda el día que les presentó a Letizia: «Mi hijo estaba convencido de la elección de su esposa. Tenía 34 años y sabía lo que quería. De la misma manera que mis hijas también se casaron con los hombres a quienes amaban». Y aquí vienen unas declaraciones que han corrido mucha tinta: «La entrada de Letizia a nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares«.

¿Cómo ha hecho sufrir Juan Carlos a Letizia? | Lecturas

Parece que Juan Carlos le decía que la puerta de su despacho estaba siempre abierta y podía venir a verlo cuando quisiera, pero nunca fue: «Nuestros problemas personales no debían reflejarse en nuestra acción institucional. Hice todo lo posible por superar nuestras diferencias porque el éxito de la pareja real es una garantía para el futuro de la corona«. Spoiler, no lo consiguió.