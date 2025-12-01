Elionor de Borbón debería ser, en principio, la futura reina española. La heredera de Felipe y Letizia está recibiendo una educación especial, clases de protocolo y también formación militar con el objetivo de ser coronada en un futuro cuando su padre abdique o muera. Todo por la princesita. En un estado con la monarquía cada vez más debilitada y criticada, son muchos los que dan por hecho que se instaurará una República antes de que ella llegue al trono. ¿Llegará a ser la reina de los españoles algún día?

Han hablado sobre el tema dos expertos en casas reales como son Pilar Eyre y Jaime Peñafiel en Lecturas y El Mundo respectivamente. ¿Qué pronóstico hacen? Pues, curiosamente, ambos llegan a la misma conclusión; que es prácticamente imposible que la aristócrata llegue a reinar.

Cuando Elionor termine la formación militar de tres años que está realizando, está previsto que se marche al extranjero a estudiar alguna carrera universitaria de la misma manera que hizo su padre. ¿Y después? Su papel es bastante incierto, ya que el padre todavía es joven y resultaría extraño que dejara de ser rey -si no pasa nada- hasta dentro de 20 o 30 años. ¿Qué hará la princesa española durante todo ese tiempo? ¿Realmente continuará preparándose para el siguiente paso? ¿O continuará cobrando del Estado a cambio de nada?

Elionor, acompañada de su abuela Sofía en el último acto público al que ha acudido | Europa Press

Jaime Peñafiel y Pilar Eyre no creen que Elionor llegue a reinar

“La pregunta obligada y sensata no es si Elionor será una buena reina, como dice la prensa cortesana, sino si llegará a ser reina algún día. Yo lo dudo. Cuando esta niña ya tenga edad, su presente ya será pasado porque no existirá ni la monarquía ni España como nación. Me sabe mal, pero debe saberlo”, dice el periodista de 90 años.

Pilar Eyre cree que Elionor dará “muchas sorpresas” en los próximos años, sobre todo porque la están preparando “muy bien” y puede llegar a ser la mejor oradora de todos los Borbones. Esto no significa que lo aproveche en los discursos como reina, porque esta experta tampoco cree que lleguemos a verla con la corona en la cabeza: “Elionor no logrará ser reina. Si no son cercanos, podemos hacernos la pregunta de para qué sirven”.

Últimamente, la periodista la ha aplaudido un poco más, pero no se moja cuando la interrogan sobre su futuro. Todavía es temprano para saberlo, pero realmente cuesta imaginarse una España dentro de 30 años todavía monárquica. Lo más probable es que la jovencita tenga que buscarse algún trabajo o entretenimiento, ya que el dinero que han acumulado a lo largo de los años difícilmente se les acabará. Todo son especulaciones, pero la curiosidad ahí está.