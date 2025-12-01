El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El futur incert d’Elionor: “No existirà la monarquia ni Espanya com a nació”
Jennifer Navarro
01/12/2025 12:58

Elionor de Borbó hauria de ser, en principi, la futura reina espanyola. L’hereva de Felip i Letícia està rebent una educació especial, classes de protocol i també formació militar amb l’objectiu de ser coronada en un futur quan el pari abdiqui o mori. Tot per la princeseta. En un estat amb la monarquia cada cop més debilitada i criticada, són molts els qui donen per fet que s’instaurarà una República abans que ella arribi al tron. Arribarà a ser la reina dels espanyols algun dia?

Han parlat sobre el tema dos experts en cases reials com són Pilar Eyre i Jaime Peñafiel a Lecturas i El Mundo respectivament. Quin pronòstic fan? Doncs, curiosament, ambdós arriben a la mateixa conclusió; que és pràcticament impossible que l’aristòcrata arribi a regnar.

Quan Elionor acabi la formació militar de tres anys que està fent, està previst que marxi a l’estranger a estudiar alguna carrera universitària de la mateixa manera que va fer el seu pare. I després? El seu paper és bastant incert, ja que el pare encara és jove i resultaria estrany que deixés de ser rei -si no passa res- fins d’aquí a 20 o 30 anys. Què farà la princesa espanyola durant tot aquest temps? Realment continuarà preparant-se per al següent pas? O continuarà cobrant de l’Estat a canvi de res?

Elionor, acompanyada de la seva àvia Sofia en l'últim acte públic al que ha acudit - Europa Press
Jaime Peñafiel i Pilar Eyre no creuen que Elionor arribi a regnar

“La pregunta obligada i sensata no és si Elionor serà una bona reina, com diu la premsa cortesana, sinó si arribarà a ser reina algun dia. Jo ho dubto. Quan aquesta nena ja tingui edat, el seu present ja serà passat perquè no existirà ni la monarquia ni Espanya com a nació. Em sap greu, però ha de saber-ho”, etziba el periodista de 90 anys.

Pilar Eyre creu que Elionor donarà “moltes sorpreses” els pròxims anys, sobretot perquè l’estan preparant “molt bé” i pot arribar a ser la millor oradora de tots els Borbons. Això no vol dir que ho aprofiti en els discursos com a reina, perquè aquesta experta tampoc no creu que arribem a veure-la amb la corona al cap: “Elionor no aconseguirà ser reina. Si no són propers, ens podem fer la pregunta de per a què serveixen”. 

Darrerament, la periodista l’ha aplaudit una mica més, però no es mulla quan l’interroguen sobre el seu futur. Encara és aviat per saber-ho, però realment costa d’imaginar una Espanya d’aquí a 30 anys encara monàrquica. El més probable és que la noieta hagi de buscar-se alguna feina o entreteniment, ja que els diners que han acumulat al llarg dels anys difícilment se’ls acabarà. Tot són especulacions, però la curiositat allà està.

