Elionor de Borbó començarà la carrera de Ciències Polítiques el pròxim mes de setembre, quan provarà per primera vegada com és acudir a un centre públic. La família reial ha triat la Universidad Carlos III de Madrid perquè l’hereva cursi els seus estudis superiors, una manera de quedar bé després de tota una vida a escoles caríssimes. El campus de Getafe tindrà una alumna molt il·lustre, doncs, que no anirà a classe sola sinó acompanyada d’un bon grapat de guardaespatlles.
Se sap que la filla gran de Felip i Letícia estudiarà de manera presencial des de les nou del matí fins a les dues del migdia, una presència que no volen que ningú aprofiti per fer-li mal. És per això que han començat a preparar un desplegament de seguretat especial que tindrà cura de la princeseta. I com funcionarà? Ho desgranen en el programa Fiesta de Telecinco en un vídeo que interessarà als més tafaners.
La intenció, que aquest dispositiu s’integri “amb la major discreció possible” perquè la seva experiència sigui “el més normal possible” i perquè cap altre alumne s’adoni que està envoltat de policies: “Serà molt difícil que els veiem, ja que seran homes i dones totalment invisibles que tenen l’objectiu de protegir-la i també de passar desapercebuts”, asseguren.
De fet, alguns dels escortes es matricularan a la carrera per cursar amb ella les mateixes assignatures i ser un alumne més. No és habitual veure un guardaespatlles en una universitat pública, això queda clar, per la qual cosa volen que passin desapercebuts: “Potser els van canviant, però sempre seguiran el dress code de la persona a qui protegeixin i serà algú jove perquè no destaqui“.
Elionor, amb ajuda d’una altra alumna a la universitat?
Elionor haurà de compaginar aquests estudis amb els actes oficials als que la convidin, per la qual cosa seguiran l’exemple de la seva tieta Cristina que va comptar amb l’ajuda d’una alumna mentre ella estudiava. La cosina d’una periodista del programa va ser aquesta figura per a la infanta: “Va ser la seva alumna suport, una noia becada amb molt bones notes que l’ajudava molt en els treballs”.
També han recordat com va ser l’experiència de Felip a la universitat, quan els seus companys sí que van adonar-se que tenia seguretat: “A l’aparcament sempre hi havia dos guardaespatlles amb un pastor alemany i que tots els coneixien, ja que el veuen sempre fora de l’aula. Després vam saber que hi havia un altre d’incògnit que va fer la carrera al mateix temps que nosaltres“.
Una nova vida que revolucionarà el campus perquè la Zarzuela vol que es protegeixi el seu diamant més preuat. Caldrà veure com ho gestionen en una època amb les xarxes socials a l’abast de tots els seus companys. Aconseguiran evitar que es filtrin imatges d’Elionor a festes universitàries? El temps ho dirà.