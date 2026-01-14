Elionor de Borbó ha hagut de continuar amb les obligacions que comporta el seu futur com a hereva al tron espanyol. La filla de Felip i Letícia fa temps que es troba en una etapa acadèmica diferent de la que fan bona part dels joves. En el cas de la seva germana Sofia, ella es troba gaudint d’una etapa universitària en una institució de luxe a l’estranger. Elionor, però, va ingressar el passat mes de setembre a l’Acadèmia de l’Exèrcit de l’Aire de San Javier, a Múrcia, on continua la seva aventura militar després de passar per l’Acadèmia Militar de Saragossa i uns mesos a bord de l’Elcano.
Potser la princesa espanyola voldria gaudir de més temps lliure, la vida en un campus universitari, les festes dels dijous i fer unes cerveses al sol entre classe i classe a la terrassa. En tot cas, el cognom que porta i el seu futur fan que hagi de seguir aquesta formació militar, però això no vol dir que no tingui temps per divertir-se una estona. S’ha parlat moltes vegades de les sortides amb amics i les polèmiques que ha protagonitzat, sobretot durant la travessa a bord de l’Elcano quan es va parlar molt d’unes fotos seves en biquini. Sigui com sigui, ara han sortit a la llum els seus plans quan s’acaben les classes de l’Acadèmia de l’Aire i quins són els seus locals preferits per divertir-se amb els amics.
On surt de festa Elionor de Borbó després de les classes?
Des de la Zarzuela es gestiona amb molt secretisme i incògnites la vida privada d’Elionor de Borbó, però també la de la seva germana. La seva posició dins la família reial espanyola les ha convertit en grans desconegudes més enllà del que ells decideixen mostrar, per tant, sempre que hi ha certes informacions, és molt curiós poder descobrir com són en les distàncies curtes o que fan més enllà d’estudiar i assistir a diversos esdeveniments. Des de la revista Lecturas han tret a la llum informacions sobre la vida privada d’Elionor quan les classes a l’exèrcit de l’aire s’han acabat. Després dels estudis de batxillerat a Gal·les, la jove ha anat encadenant formació militar una rere l’altra, però què se sap de la seva vida social? La citada revista explica alguns dels seus plans, sobretot que tenen lloc els caps de setmana. La jove de vint anys, tot i ser conscient de qui és, no desaprofita l’oportunitat de sortir amb els seus companys de l’exèrcit de l’aire per Múrcia i indiquen que “acostuma a freqüentar discoteques i pubs murcians”.
Un dels plans que han tret a la llum és recent, tot just abans de les vacances de Nadal. Els paparazzis la van veure en una “famosa discoteca ubicada en el passeig marítim de Lo Pagán”, un municipi proper a San Javier. El nom del local, expliquen, és la discoteca Bastilla, i la van veure Leonor “envoltada amb qui comparteix confidències i lliçons sota el mateix sostre”. També estava acompanyada pel seu “equip de seguretat personal”, uns agents d’entre 25 i 35 anys “que van optar per camuflar-se a la discoteca amb roba de festa”.
Visites a pubs amb els amics
Segons les fonts consultades per aquesta revista i diversos testimonis, Elionor també s’ho passa d’allò més bé amb els amics sobretot visitat alguns pubs de la zona. De fet, treuen a la llum quin és el més habitual. “És un lloc típic, el pub Brothers. Allà hauria estat vista envoltada en un fantàstic ambient juvenil i gaudint amb la resta d’estudiants“, exposen. A més a més, poden gaudir de dies lliures fora de les exigències de la formació militar per poder sortir a divertir-se, conèixer les localitats properes i fer plans amb les amistats que han aconseguit durant els anys d’estudi. Ara per ara, caldrà esperar per saber com serà aquest final d’etapa i quins projectes tindrà damunt la taula a partir d’ara.