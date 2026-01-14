Leonor de Borbón ha tenido que continuar con las obligaciones que conlleva su futuro como heredera al trono español. La hija de Felipe y Letizia lleva tiempo en una etapa académica diferente de la que siguen la mayoría de los jóvenes. En el caso de su hermana Sofía, ella está disfrutando de una etapa universitaria en una institución de lujo en el extranjero. Leonor, sin embargo, ingresó el pasado mes de septiembre en la Academia del Ejército del Aire de San Javier, en Murcia, donde continúa su aventura militar tras pasar por la Academia Militar de Zaragoza y unos meses a bordo del Elcano.

Quizás la princesa española quisiera disfrutar de más tiempo libre, la vida en un campus universitario, las fiestas de los jueves y tomar unas cervezas al sol entre clase y clase en la terraza. En todo caso, el apellido que lleva y su futuro hacen que deba seguir esta formación militar, pero eso no significa que no tenga tiempo para divertirse un rato. Se ha hablado muchas veces de las salidas con amigos y las polémicas que ha protagonizado, sobre todo durante la travesía a bordo del Elcano cuando se habló mucho de unas fotos suyas en bikini. Sea como sea, ahora han salido a la luz sus planes cuando terminan las clases de la Academia del Aire y cuáles son sus locales preferidos para divertirse con los amigos.

Treuen a la llum on surt de festa Elionor de Borbó més enllà de la formació militar | Europa Press

¿Dónde sale de fiesta Leonor de Borbón después de las clases?

Desde la Zarzuela se gestiona con mucho secretismo e incógnitas la vida privada de Leonor de Borbón, pero también la de su hermana. Su posición dentro de la familia real española las ha convertido en grandes desconocidas más allá de lo que ellos deciden mostrar, por tanto, siempre que hay ciertas informaciones, es muy curioso poder descubrir cómo son en las distancias cortas o qué hacen más allá de estudiar y asistir a diversos eventos. Desde la revista Lecturas han sacado a la luz informaciones sobre la vida privada de Leonor cuando las clases en el ejército del aire han terminado. Tras los estudios de bachillerato en Gales, la joven ha ido encadenando formación militar una tras otra, pero ¿qué se sabe de su vida social? La citada revista explica algunos de sus planes, sobre todo los que tienen lugar los fines de semana. La joven de veinte años, a pesar de ser consciente de quién es, no desaprovecha la oportunidad de salir con sus compañeros del ejército del aire por Murcia e indican que «suele frecuentar discotecas y pubs murcianos».

Com és la vida social d’Elionor més enllà de la formació militar? | Europa Press

Uno de los planes que han sacado a la luz es reciente, justo antes de las vacaciones de Navidad. Los paparazzi la vieron en una «famosa discoteca ubicada en el paseo marítimo de Lo Pagán», un municipio cercano a San Javier. El nombre del local, explican, es la discoteca Bastilla, y la vieron a Leonor «rodeada con quienes comparte confidencias y lecciones bajo el mismo techo». También estaba acompañada por su «equipo de seguridad personal», unos agentes de entre 25 y 35 años «que optaron por camuflarse en la discoteca con ropa de fiesta».

Visitas a pubs con los amigos

Según las fuentes consultadas por esta revista y varios testimonios, Leonor también se lo pasa muy bien con los amigos sobre todo visitando algunos pubs de la zona. De hecho, sacan a la luz cuál es el más habitual. «Es un lugar típico, el pub Brothers. Allí habría sido vista rodeada de un fantástico ambiente juvenil y disfrutando con el resto de estudiantes«, exponen. Además, pueden disfrutar de días libres fuera de las exigencias de la formación militar para poder salir a divertirse, conocer las localidades cercanas y hacer planes con las amistades que han conseguido durante los años de estudio. Por ahora, habrá que esperar para saber cómo será este final de etapa y qué proyectos tendrá sobre la mesa a partir de ahora.