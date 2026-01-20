Sofía de Grecia ha perdido al hermano y a la hermana en tres años de diferencia, dos muertes muy cercanas a la que se suma la de su mejor amiga hace solo un mes. La reina emérita no atraviesa un buen momento y la familia estaría preocupada por ella, ya que estaba sumida en unos últimos tiempos complicados y ahora puede verse aún más sola de lo que ya estaba. Si Irene de Grecia era su única compañía hasta ahora, ¿qué hará cuando la ha perdido también a ella?

Las imágenes del funeral demuestran que está muy afectada, está claro, ya que su inseparable hermana ha vivido en la Zarzuela con ella los últimos 40 años. No se ha separado de su lado y ha sido su paño de lágrimas mientras Juan Carlos de Borbón la menospreciaba públicamente, en el divorcio de sus hijas, el encarcelamiento del yerno… y tantas otras escenas que la han ido apagando más y más.

En este último adiós a la hermana ha tenido el apoyo de los tres hijos y buena parte de los nietos, que lo han dejado todo para acompañarla hasta Atenas. A quien no hemos visto, está claro, es a su marido… que ha puesto como excusa que los médicos le han recomendado que no tomara un avión en su estado de salud. Pero qué casualidad, lo vimos hace nada en las regatas de Sanxenxo y nadie le había prohibido volar para esa cita.

La familia real española se despide de la hermana de Sofía | Europa Press

¿Por qué Froilán no fue al funeral de la tía abuela?

Lo que sí ha sorprendido es no ver a Froilán en esta estampa familiar, con todos vestidos de luto, pero parece que ha preferido quedarse con el abuelo «para no dejarlo solo» si hacemos caso a la información que ha publicado hoy El Español. Se ha posicionado al lado del abuelo que tiene más cerca, ya que recordemos que ambos viven en Abu Dhabi y allí es su protegido. Sofía, mientras tanto, tiene preocupada a la familia porque le ven un «vacío emocional» que podría terminar de hundirla.

«La inquietud se centra en ella, que atraviesa uno de sus momentos más difíciles después de perder a la hermana y el principal apoyo«, dicen en Monarquía Confidencial. Su entorno más íntimo no ocultaría «la preocupación» por su estado anímico, lo que ha hecho que sus hijos se vuelquen en ella porque quieren «evitar» que este «desánimo» afecte su salud: «La muerte de Irene ha dejado a Sofía sumida en una profunda soledad institucional que creen que solo podrá mitigar el apoyo familiar«. Este es uno de los momentos más «amargos» de su vida, por lo que dicen, ya que ha sido un golpe «muy duro» y la sume en otro duelo que la vuelve a hundir.

La familia está preocupada por el estado de Sofía tras esta pérdida | Europa Press

A los 88 años, Sofía de Grecia se ha mostrado muy triste e, incluso, su nieta Elionor -que siempre ha pasado bastante de ella, solo hay que recordar la bofetada en la catedral de Palma- ha tenido que consolarla públicamente.