La noticia de la muerte de Irene, la hermana de Sofía de Grecia, el pasado jueves 15 de enero fue un trastorno dentro de la Zarzuela. Era un secreto a voces que la princesa griega estaba muy enferma desde hacía años, de hecho, en los últimos meses su actividad pública había desaparecido y las últimas imágenes de ella se remontan al pasado mes de febrero durante una boda en Atenas. Ha sido este fin de semana cuando se han celebrado los primeros actos de despedida de Irene, primero con una misa en Madrid y este lunes día 19 con el funeral celebrado en Grecia, su país natal. En estos actos se ha reunido buena parte de la familia real española, casi en su totalidad, pero con una ausencia muy destacada.

Las imágenes que han ido saliendo a la luz muestran la angustia y la tristeza de Sofía de Grecia, que ha recibido el apoyo de su hijo Felipe, de Letizia y sus dos nietas, Leonor y Sofía, que han dejado sus tareas en el ejército y la universidad para estar con su abuela. Pero ¿por qué el marido de Sofía la ha dejado sola en su peor momento? Juan Carlos no se ha presentado en estos actos royal y ahora se sabe por qué.

¿Por qué Juan Carlos no ha estado con Sofía durante los actos de despedida de Irene de Grecia? | Europa Press

¿Por qué Juan Carlos no ha estado con Sofía durante el funeral de Irene de Grecia?

Se esperaba que Juan Carlos dejara Abu Dabi para estar presente en el funeral de la hermana pequeña de su esposa que ha muerto a los 83 años, pero el Emérito parece que ha preferido quedarse en casa y seguir el consejo de sus médicos, que han desaconsejado este traslado. ¿El motivo? «Su corazón está muy delicado». Esta información la ha dado Susanna Griso en su programa y los motivos de los expertos son que «desaconsejan un viaje tan largo» porque después de estos desplazamientos «se queda varios días mal». Es curioso porque es habitual verlo haciendo viajes a España para cumplir con su tradición de las regatas y en este caso no vemos informaciones que desaconsejen al emérito español para que no haga este tipo de viajes.

En todo caso, hace un año Juan Carlos sí que estuvo presente en Grecia durante el funeral de Constantino de Grecia, el hermano de Sofía. Allí se le vio con visibles problemas de movilidad, trasladado en silla de ruedas y accediendo a la catedral donde se celebraba el funeral usando un bastón. Ahora, en el momento más complicado de su esposa, no ha estado a su lado. Lo que sí se ha visto es a Sofía llorando, totalmente destrozada y con el apoyo de su nieta Leonor y su nuera Letizia a su lado.

Sofía y Letizia en el funeral de Irene de Grecia | Europa Press

Un detalle que ha pasado desapercibido durante el funeral

Ahora bien, parece que hay un detalle que ha pasado desapercibido en el funeral. Según ha explicado el programa ¡Vaya fama!, durante el acto celebrado en la catedral ortodoxa de Madrid el fin de semana, habría una corona de flores blancas con el nombre del emérito junto al de Sofía de Grecia. Sin embargo, desde la revista Semana, recalcan que esto forma parte «de un formalismo de la casa real», y no de un detalle iniciado por Juan Carlos. En todo caso, parece que la más beneficiada habrá sido Letizia, que ha podido escapar del reencuentro más incómodo con su suegro.