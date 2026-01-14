Sofía de Grecia vive una situación muy complicada. La esposa de Juan Carlos hace tiempo que sufre por la salud de su hermana, Irene de Grecia. La reina emérita perdió a su mejor amiga el pasado mes de diciembre, la princesa Tatiana Radziwill, a los 86 años. Ambas estaban muy unidas hasta el punto de que ella había sido su dama de honor en la boda de Sofía y Juan Carlos. En todo caso, su sufrimiento no se detiene aquí porque el estado de salud de la hermana no mejora. Hace unas semanas, Pilar Eyre en su blog de la revista Lecturas sacó a la luz unas informaciones que hicieron saltar todas las alarmas. «Irene está dejando de ser Irene. Aquella mujer inconformista y un poco ingenua, espontánea y espiritual, se va desdibujando con cruel lentitud ante los ojos de su hermana que la quiere tiernamente».

Evidentemente, es muy triste ver que una persona tan cercana, sobre todo cuando es tu hermana y persona de confianza, se va apagando poco a poco, y en el caso de Sofía, después de un año complicado marcado también por la publicación de las memorias de Juan Carlos, la situación no mejora. Esta semana, la Casa Real ha anunciado que Sofía ha cancelado su agenda profesional para un par de actos que tenía esta semana. ¿El motivo? Según apuntan desde la revista HOLA, el estado de salud de Irene de Grecia la ha llevado a tomar esta decisión.

Cristina de Borbó y Sofía de Grècia con la tía Irene de Grecia | Europa Press

El sufrimiento de Sofía de Grecia ante el estado de salud de su hermana Irene

La emérita debía desplazarse esta semana a las Islas Canarias para formar parte de un par de actos de su agenda que ha cancelado por sorpresa. Si hacemos caso de las informaciones que ha compartido la citada revista, Sofía de Grecia no quiere alejarse de Irene. «Ha cancelado sus actividades oficiales porque no quiere salir de la Zarzuela para poder estar al lado de su hermana de 83 años. El declive de la princesa Irene es diario y su vida se va apagando», exponen.

Hace muchos años que Irene padece una enfermedad congénita que va afectando gradualmente su salud. Su hermana mayor está muy pendiente de ella, viendo cómo va dejando de ser ella misma. Las últimas imágenes suyas que hay corresponden a una boda de su sobrino en Atenas el pasado mes de febrero de 2025, donde se la veía físicamente muy cambiada. Su vida pública se ha ido reduciendo durante todos estos años e incluso meses atrás, este empeoramiento la llevó a suprimirlas del todo.

El sufrimiento de Sofía de Grecia por el estado crítico de salud de su hermana Irene | Europa Press

Discreción sobre la salud de Irene de Grecia

Es evidente que no es nada bonito ver cómo una persona incondicional en tu vida va perdiendo todo lo que era, y en el caso de Sofía, tras la muerte de su amiga íntima Tatiana, ver que su hermana también va dejando de ser ella misma no es un plato de buen gusto. Por otro lado, desde la Casa Real siempre han sido «muy discretos» en cuanto a la salud de Irene de Grecia, según explica la revista Lecturas. Los pocos detalles que van saliendo a la luz los descubrimos con cuentagotas, pero el hecho de que Sofía haya decidido anular su agenda hace pensar que el estado es de lo más crítico. «Lo que queda claro teniendo en cuenta el gesto de la reina Sofía, es que la cosa no pinta bien», apuntan.

De hecho, Pilar Eyre hace unas semanas compartió detalles de la tristeza que marcaba la vida de Sofía los últimos meses, consciente de que cuando muera su hermana se quedará más bien sola. «Aunque la cara de Sofía continúe siendo tan impávida como siempre públicamente, las penas íntimas y las tempestades que agitan su alma de 87 años no la dejan vivir en paz. No solo le duele el pasado de su marido, sino su presente», explicó. Además, la periodista catalana especializada en casas reales, explicó que las fuentes cercanas aseguran que se siente «tremendamente aislada» y que las hijas prefieren la compañía del padre «con quien tienen más complicidad». En todo caso, un mal momento que se alarga y que no la deja vivir en paz.