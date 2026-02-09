Sofía de Grecia, con un dolor «inmenso»: «Habla con los muertos»

Sofía de Grecia ha perdido a su hermana y a su mejor amiga en solo dos meses de diferencia, un golpe muy duro que la deja totalmente sola porque ellas dos eran los únicos apoyos que le quedaban. La reina emérita tiene a todo su entorno preocupado, si hacemos caso de la información que se está filtrando en la prensa rosa. Las cámaras la vieron llorar y totalmente destrozada en el último adiós a Irene de Grecia y, desde aquella despedida, no se la ha vuelto a ver porque se ha tomado unos días libres para poder pasar el duelo tranquila. Este martes retomará su agenda oficial y, por lo tanto, los periodistas podrán preguntarle directamente cómo se encuentra. Hasta entonces, todo lo que sabemos es lo que está contando gente que la rodea en estos malos momentos.

Estos son «momentos muy difíciles» para la esposa de Juan Carlos de Borbón, ya que «no levanta cabeza» con tantas pérdidas y ausencias. «Reza mucho y recibe el apoyo de los primos alemanes y los sobrinos griegos que la llaman clandestinamente«, asegura la cronista Pilar Eyre. ¿El problema? Que Sofía no lo supera, hasta el punto de que estaría «viviendo en el pasado» y «hablando con los muertos«. De hecho, tiene claro que es «frívola» la imagen que están intentando transmitir de una emérita recuperada y pensando en el trabajo: «La imagen real de ahora mismo es la de una Sofía sufriendo mucho«.

Su entorno también ha hablado con la revista ¡Hola!, a quienes confirman que efectivamente Sofía tiene «un dolor enorme» en estos momentos y que han sido semanas «tremendamente difíciles». No obstante, no quieren que los más monárquicos se preocupen e insisten en que ella está «bien«, «fuerte de salud«, «animada» y «con ganas de volver al trabajo«. La mujer está inmersa en un duelo que será largo, eso sí lo dicen, pero ha sorprendido que incidan tanto en que no se siente sola: «Está acompañada de sus hijos y nietos, que continuamente la visitan y están volcados en ella».

Informaciones contradictorias sobre el estado de ánimo de Sofía de Grecia

¿En qué quedamos, entonces? Porque hay otras fuentes con informaciones más similares a la que llega a Pilar Eyre, como es el caso de Susanna Griso. La presentadora de Espejo Público ha podido saber que Sofía está «muy sola» y pasándolo «muy mal» sobre todo porque se da cuenta de que su familia está dividida y, al final, ella está sola en su casa.

Lo que sí está confirmado es que, esta semana, la Casa Real ha llenado su agenda con dos actos que la harán desconectar un poco de tanto dolor. El martes 10 de febrero, acudirá al Banco de Alimentos de Bizkaia y también se la verá en Madrid el fin de semana en el concierto de homenaje al director de orquesta Zubin Metha. Habrá que ver si concede alguna declaración a la prensa o si opta por poner buena cara y evitar el tema.