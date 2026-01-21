Irene de Grecia ha fallecido a los 83 años después de estar enferma durante bastante tiempo y prácticamente toda la familia al completo se ha reunido para despedirla en un último adiós muy emotivo. Las cámaras han captado llorando a su hermana, la reina emérita Sofia, y también ha sorprendido ver a una de las nietas muy afectada. No se sabía que Irene Urdangarin estaba tan unida a la tía abuela, aunque fuera su madrina, pero las imágenes la han mostrado como una de las que peor lo han pasado en este funeral. Ahora cuadra más la información que se ha publicado sobre el tema, ya que se ha filtrado que será ella una de las principales beneficiadas de su testamento.

El medio Esdiario saca a la luz los detalles de esta última voluntad de la princesa griega, que habría hecho una auténtica fortuna por lo que se ve. De hecho, se supo que hace unos años donó casi 800.000 euros a su fundación, así que debía tener bastante más para poder desprenderse de todo eso. Pues bien, ahora se sabe que Irene Urdangarin heredará «una parte muy significativa» del patrimonio de su tía abuela. Curiosamente, ella sí cobrará mientras que sus primas -las flamantes herederas españolas Elionor y Sofia– no verán ni un duro.

¿A quién dejará dinero en el testamento, Irene de Grecia?

La hija pequeña de Cristina y Iñaki Urdangarin no es la única de los nietos de Sofía que recibirá dinero, ya que también habría dejado cosas a algunos de sus hermanos: «Ha sido bastante generosa con todos los hijos de Cristina e Iñaki». La hija pequeña, no obstante, como su ahijada, tendría un premio más grande que los otros sobre todo si tenemos en cuenta que Irene de Grecia murió sin hijos.

Elionor y Sofía han tenido un contacto bastante estrecho con la tía abuela, también, ya que ha vivido en la Zarzuela cerca de ellas las últimas décadas. También ha pasado las vacaciones de verano en Mallorca con ellos, pero el vínculo no sería tan cercano cuando no ha querido dejarles nada. Parece que ha sido de la joven Irene, con quien comparte nombre, de quien más apoyo habría recibido. También es cierto que este podría ser un gesto hacia su madre, la Cristina, que sí dejó todo varias veces para cuidar a la tía en los últimos años cuando comenzaba a estar enferma.

Sofía de Grecia habría quedado muy afectada con la muerte de su hermana, su máxima confidente a lo largo de toda su vida. Ella ha estado a su lado en los mejores y peores momentos, una compañera inseparable a quien echará mucho de menos.