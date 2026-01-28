Juan Carlos de Borbón ha vuelto a demostrar que no le importa mucho su esposa, por no decir nada, ya que ni siquiera ha hecho el gesto de acompañarla al funeral de su hermana cuando todo el mundo sabe que ha sido la persona a quien más unida ha estado en toda su vida. Sofía de Grecia ha tenido que despedirse de Irene, pero no ha tenido el apoyo de su -todavía- marido ni siquiera en este momento tan duro. Rápidamente, salieron los defensores del emérito a decir que «los médicos no le habían dejado viajar» debido a problemas de salud… pero esta teoría fue vista como una simple excusa para intentar no quedar tan mal. Pues ahora salen a la luz informaciones sobre el tema que sugieren que, atención, quizás es cierto que Juan Carlos no se encuentra tan bien de salud como han intentado hacer ver hasta ahora.

De hecho, algunas revistas llegan a hablar hoy de «preocupación» por él. Desde Antena 3, por ejemplo, se deja caer que su entorno reconoce que Juan Carlos está «delicado» y que ha llegado a estar «ingresado» en el hospital recientemente. La ausencia en el funeral de su cuñada estaría justificada, entonces, ya que sería verdad que el monarca no pudo viajar debido a su estado. Así lo asegura Susanna Griso, que ha desmentido que el padre de Felipe se encontrase en Suiza, como se dijo, en el momento de la muerte de la princesa griega: «Juan Carlos estaba en la residencia habitual de Abu Dhabi», asegura.

¿Está más enfermo de lo que dicen Juan Carlos de Borbón? | Europa Press

Todas las voces que comienzan a hablar de los problemas de salud de Juan Carlos

La periodista tiene contacto directo con él, por lo que se ve, y ha podido saber que el emérito está «herido» por todas estas acusaciones que lo muestran como un monstruo poco empático: «Le duele esta información porque considera que están intentando hacerle daño gratuitamente«. No viajó a España «por prescripción médica«, insiste, porque los médicos no le recomendaron el viaje: «Saben que es un esfuerzo hacer 7 horas de vuelo y que, además, no le dejan dormir en Madrid y tendría que haber regresado a Abu Dhabi el mismo día«.

La presentadora insiste en que Juan Carlos tiene «mucho aprecio» a la reina Sofía y que también lo tenía a Irene: «De haber podido, habría asistido a este funeral porque siempre ha tenido una excelente relación con la cuñada». Pero, ¿tan mal está de salud? Esta información también le ha llegado a Gema López, a quien le dicen que ha estado «delicado» y que ha necesitado ser ingresado en el hospital recientemente. De hecho, si Froilán tampoco fue al funeral fue porque quería estar al lado del abuelo en estos momentos delicados: «No quiso ir porque sabe que su estado de salud era débil«.

La última imagen que tenemos de Juan Carlos de Borbón, en la entrevista que ha concedido a la televisión francesa | France TV

También la biógrafa de Juan Carlos, Laurence Debray, ha confirmado a la revista ¡Hola! esta información sobre el empeoramiento del estado de Juan Carlos: «No se mueve de Abu Dhabi desde Navidad por razones de salud porque sus médicos no le dejan«. Son varias las fuentes que hablan abiertamente sobre el tema y que parecen confirmarlo, pero cabe destacar que todas ellas están de su lado… Será el tiempo quien diga si realmente estaba tan enfermo como dicen ahora o si todo se ha tratado de una justificación barata para no dejarlo tan mal.