Bonnie Tyler ha sido ingresada de urgencia por un problema de salud y la familia está preocupada porque no se trata de algo menor. La icónica cantante, de 74 años, se encuentra en coma inducido en un hospital de Portugal y la noticia ha caído como un jarro de agua fría. La cuestión es que la han tenido que intervenir en una cirugía intestinal inesperada que habría sido más complicada de lo que parecía en un primer momento.

El portavoz de la artista ha confirmado la noticia en un comunicado en el que explica que la decisión médica de provocarle este estado de inconsciencia ha sido en beneficio de ayudarla en la recuperación. El equipo médico quiere proteger el cerebro de Bonnie en medio de este cuadro de salud «grave«: «Sabemos que todos le deseáis lo mejor y os pedimos que respetéis su privacidad en estos momentos difíciles».

En los informes médicos que han hecho públicos, se puede leer que la británica acudió a urgencias con síntomas compatibles con una complicación abdominal severa. Rápidamente comenzaron a someterla a pruebas y el resultado fue evidente, tenía una perforación intestinal que les obligaba a operarla inmediatamente porque había un riesgo de infección alto.

Bonnie Tyler ha estat ingressada d’urgència | Europa Press

La familia confirma que la operación de Bonnie Tyler ha salido bien

La intervención ha salido bien y los médicos están satisfechos con el resultado, pero tendrá que continuar ingresada para ver cómo evoluciona: «Lamentamos anunciar que Bonnie ha sido ingresada para someterse a una cirugía intestinal de urgencia. La cirugía ha salido bien y ahora se está recuperando. Sabemos que toda la familia, amigos y seguidores están preocupados por esta noticia y le desearán una rápida y completa recuperación».

Ella, que vive en el sur de Portugal desde hace años, justamente ha publicado dos singles nuevos en los últimos meses y estaba preparando una gira europea con la que quería conmemorar el 50º aniversario de su primer gran hit. Resulta curioso que, hace solo un par de meses, aplaudiera en una entrevista a la versión inglesa de la revista ¡Hola! poder tener salud para poder organizar una gira a su edad: «Empecé a cantar a los 17 años y nunca pensé que continuaría haciéndolo a esta edad. He bajado un poco el ritmo, pero ahora sé que nunca me retiraré«.

De momento, ha tenido que poner todo en pausa para poder recuperarse de este contratiempo en su estado de salud. Han asegurado que compartirán las novedades en su evolución y piden paciencia.