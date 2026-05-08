Bonnie Tyler ha estat ingressada d’urgència per un problema de salut i la família està preocupada perquè no es tracta d’una cosa menor. La icònica cantant, de 74 anys, es troba en coma induït en un hospital de Portugal i la notícia ha caigut com una gerra d’aigua freda. La cosa és que l’han hagut d’intervenir en una cirurgia intestinal inesperada que hauria estat més complicada del que semblava en un primer moment.
El portaveu de l’artista ha confirmat la notícia en un comunicat en el que explica que la decisió mèdica de provocar-li aquest estat d’inconsciència ha estat en benefici d’ajudar-la en la recuperació. L’equip mèdic vol protegir el cervell de Bonnie enmig d’aquest quadre de salut “greu“: “Sabem que tots li desitgeu el millor i us demanem que respecteu la seva privacitat en aquests moments difícils”.
En els informes mèdics que han fet públics, es pot llegir que la britànica va acudir a urgències amb símptomes compatibles amb una complicació abdominal severa. Ràpidament van començar a sotmetre-la a proves i el resultat va ser evident, tenia una perforació intestinal que els forçava a operar-la immediatament perquè hi havia un risc d’infecció alt.
La família confirma que l’operació de Bonnie Tyler ha anat bé
La intervenció ha anat bé i els metges estan satisfets amb el resultat, però haurà de continuar ingressada per veure com evoluciona: “Lamentem anunciar que Bonnie ha estat ingressada per sotmetre’s a una cirurgia intestinal d’urgència. La cirurgia ha sortit bé i ara s’està recuperant. Sabem que tota la família, amics i seguidors estan preocupats per aquesta notícia i li desitjaran una ràpida i completa recuperació”.
Ella que viu al sud de Portugal des de fa anys, justament ha publicat dos singles nous en els últims mesos i estava preparant una gira europea amb la que volia commemorar el 50è aniversari del seu primer gran hit. Resulta curiós que, fa només un parell de mesos, aplaudís en una entrevista a la versió anglesa de la revista ¡Hola! poder tenir salut per poder organitzar una gira a la seva edat: “Vaig començar a cantar als 17 anys i mai no vaig pensar que continuaria fent-ho a aquesta edat. He baixat una mica el ritme, però ara sé que mai no em retiraré“.
De moment, ha hagut de posar tot en pausa per poder recuperar-se d’aquest contratemps en el seu estat de salut. Han assegurat que compartiran les novetats en la seva evolució i demanen paciència.