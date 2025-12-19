Les seqüeles del marit de Lydia Lozano després de dos mesos ingressat

Lydia Lozano ha estat molt preocupada pel seu marit Charly, que ha estat ingressat a l’hospital durant més de dos mesos. Una operació d’esquena va complicar-se i se li va generar una infecció que va acabar posant en perill la seva vida, de fet, ja que el bacteri va “menjar-se” una vàlvula del seu cos. A poc a poc, han hagut d’intentar eliminar tota la resta d’infecció del seu cos per evitar que el bacteri es mogués i creés encara més problemes en el seu estat de salut.
L’home ha arribat a estar molt dèbil i els metges no les tenien totes que sobrevisqués, pel que ha reconegut la tertuliana de televisió. Afortunadament, però, ha anat evolucionant bé després de l’ensurt inicial i uns primers dies molt crítics. Ara que ja es troba a casa, descansaran una mica més perquè prendre la medicació i fer rehabilitació des d’allà anima més que fer-ho a la planta de l’hospital.
Primeres paraules de Lydia Lozano ara que el marit ha rebut l’alta
Preguntada pels companys de Telecinco, Lydia Lozano ha reconegut que ara respira més alleugerida perquè han deixat el pitjor enrere: “És molt emocionant que hagi tornat a casa perquè han estat gairebé tres mesos molt esgotadors. Estic feliç, però també atabalada”. Li han regalat un ram de flors que li ha agradat molt, ja que tenia escrit el missatge “El millor regal de Nadal és que Charly torni a casa”.
Visiblement emocionada, no ha pogut evitar posar-se a plorar davant les càmeres de la cadena en la que treballa. No tot està curat, per això, ja que el seu marit haurà de continuar descansant des de casa: “Ha estat molt de temps al llit i, com tothom sap, ha perdut musculatura. Ara comença la segona etapa de la recuperació, com la volta ciclista“.
El Charly haurà de seguir una rutina d’exercicis que l’ajudin a superar les seqüeles que li han quedat després d’aquest greu problema de salut. De fet, ha tret a la llum que li ha quedat una cicatriu de 30 centímetres. De moment, seguirà els consells dels metges des del repòs absolut i, quan es trobi millor, la periodista del cor li prepararà una gran festa per celebrar que ha deixat aquest malson enrere.