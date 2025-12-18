Lydia Lozano ha rebut la millor de les notícies, un desig de Nadal que li ha arribat per avançat. El seu marit Charly acaba de rebre l’alta després de dos mesos ingressat a l’hospital, un malson que acaba després d’unes complicacions mèdiques que els han tingut realment preocupats perquè no feia bona pinta la cosa. Fa pocs dies, de fet, ella es posava a plorar sense control davant les càmeres quan reconeixia que ho estava passant “molt i molt malament“. Ara, podrà celebrar la gran festa que tenia preparada per celebrar la millora del seu estimat.
La tertuliana de televisió patia i amb raó, ja que els metges no eren gaire optimistes i no sabien si el marit podria sobreviure. Els problemes de salut li van començar fa dos mesos, quan va haver de ser operat d’urgència per culpa d’un bacteri que va contraure després de l’operació d’esquena que li havien practicat. La infecció va estendre’s molt ràpidament, fins al punt que va arribar a “menjar-se” una vàlvula del cor.
Com es troba el Charly després de la greu infecció bacteriana que ha patit?
No era una situació fàcil, ja que l’equip mèdic temia que apareguessin més bacteris i que continuessin empitjorant el seu estat. La gravetat va ser molt elevada, en un principi, però van poder estabilitzar-lo i el pronòstic va anar millorant a poc a poc. El que no podien imaginar-se era que s’estarien dos mesos amb ell ingressat, un horror que finalment poden deixar enrere perquè consideren que ja està prou fort per continuar el tractament des de casa.
No està totalment curat, el Charly, això ho han deixat clar. Ara bé, almenys podrà passar les festes a casa i aquest és un bon senyal. Les càmeres de l’agència han captat el moment en què el traslladaven en ambulància fins a casa seva, on continuarà curant-se. En aquest vídeo, es veu la periodista del cor baixar del vehicle mèdic darrere d’ell, en llitera i encara convalescent. De moment, toca descansar i fer cas de les indicacions dels metges que li faran seguiment de la seva evolució.