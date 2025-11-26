Lydia Lozano viu un dels moments més complicats en l’àmbit personal. El seu marit Charly continua ingressat a l’hospital després d’una complicació derivada d’una operació. Una situació que ha portat la tertuliana de Telecinco a enfonsar-se plorant pel carrer en unes imatges impactants, tal com va recollir la revista Semana fa uns dies en la seva portada. El problema de salut la té molt preocupada i va donar-ne els detalls més forts en la seva intervenció fa uns dies al programa De viernes, on és una de les col·laboradores habituals.
El problema de salut del marit de Lydia Lozano
És evident que no és una situació fàcil per a la tertuliana. Els paparazzis l’havien captat plorant, molt trista i compungida, però quin problema podia patir? El responsable de tot plegat, però, era el seu marit. L’ingrés hospitalari de Charly, com ella l’anomena, tot i que el seu nom és Carlos García-San Miguel arribava després d’una complicació per culpa d’un bacteri. Tot i que l’havien operat d’un problema a l’esquena, va acabar infectant-se per culpa d’un bacteri que va anar directe a la vàlvula del cor. “El bacteri es va menjar una vàlvula. La van treure i van netejar tota la part del cor. Ara li han de fer tota l’estona analítiques per a saber si el bacteri s’ha reproduït”, va explicar en el programa de Telecinco.
De manera breu, però reflectint que aquesta etapa no és gens agradable, Lydia Lozano va revelar a la citada revista que li havia tocat “ser forta”. 48 hores després de la segona intervenció quirúrgica, la tertuliana va poder respirar amb una mica més de tranquil·litat i dirigir algunes paraules a la premsa que l’esperava a les portes de l’hospital madrileny on està ingressat. “Ho he passat fatal. La persona malalta ho passa malament, però, per a qui està al costat és horrible”, va explicar.
Com es troba Charly? Les actualitzacions de la seva dona
Des de la revista Semana s’han posat en contacte amb la tertuliana que els ha actualitzat l’estat de salut del seu marit, sense entrar en més detalls, que “continuen amb el bacteri”. Els metges van explicar-li que Charly passaria una estada llarga a l’hospital, unes sis setmanes. En tot cas, sembla que amb aquestes noves paraules no hi ha canvis en el seu estat de salut, però com s’acostuma a dir, a vegades és millor mantenir-se estable i que no hi hagi notícies dolentes. I tot això com l’ha afectat en l’àmbit personal?
En la seva visita a De Viernes, Lozano va donar detalls d’aquesta etapa complicada, explicant que sovint el seu marit “no vol rebre visites” i que no vol que “el vegin així”. “No dormo allà perquè tinc problemes d’esquena i no el puc aixecar, estic amb el telèfon obert per si he d’anar en camisol, no m’importa”, va explicar. “He plorat com en la meva vida, tens por. Ell és bon malalt i les infermeres l’adoren, l’estan cuidant com si hi anés jo”, va confessar. La parella fa més de 30 anys que comparteix la seva vida i ara, més que mai, estan units per sortir d’aquest problema.