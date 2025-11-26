Lydia Lozano vive uno de los momentos más complicados en el ámbito personal. Su esposo Charly sigue ingresado en el hospital después de una complicación derivada de una operación. Una situación que ha llevado a la tertuliana de Telecinco a hundirse llorando por la calle en unas imágenes impactantes, tal como recogió la revista Semana hace unos días en su portada. El problema de salud la tiene muy preocupada y dio los detalles más fuertes en su intervención hace unos días en el programa De viernes, donde es una de las colaboradoras habituales.

El problema de salud del esposo de Lydia Lozano

Es evidente que no es una situación fácil para la tertuliana. Los paparazzi la habían captado llorando, muy triste y compungida, pero ¿qué problema podía sufrir? El responsable de todo, sin embargo, era su esposo. La hospitalización de Charly, como ella lo llama, aunque su nombre es Carlos García-San Miguel llegó después de una complicación por culpa de una bacteria. Aunque lo habían operado de un problema en la espalda, terminó infectándose por culpa de una bacteria que fue directa a la válvula del corazón. «La bacteria se comió una válvula. La quitaron y limpiaron toda la parte del corazón. Ahora tienen que hacerle todo el tiempo análisis para saber si la bacteria se ha reproducido», explicó en el programa de Telecinco.

De manera breve, pero reflejando que esta etapa no es nada agradable, Lydia Lozano reveló a la citada revista que le había tocado «ser fuerte». 48 horas después de la segunda intervención quirúrgica, la tertuliana pudo respirar con un poco más de tranquilidad y dirigir algunas palabras a la prensa que la esperaba a las puertas del hospital madrileño donde está ingresado. «Lo he pasado fatal. La persona enferma lo pasa mal, pero, para quien está al lado es horrible», explicó.

¿Cómo está Charly? Las actualizaciones de su esposa

Desde la revista Semana se han puesto en contacto con la tertuliana, quien les ha actualizado el estado de salud de su esposo, sin entrar en más detalles, que «siguen con la bacteria». Los médicos le explicaron que Charly pasaría una estancia larga en el hospital, unas seis semanas. En todo caso, parece que con estas nuevas palabras no hay cambios en su estado de salud, pero como se suele decir, a veces es mejor mantenerse estable y que no haya noticias malas. ¿Y todo esto cómo le ha afectado en el ámbito personal?

En su visita a De Viernes, Lozano dio detalles de esta etapa complicada, explicando que a menudo su esposo «no quiere recibir visitas» y que no quiere que «lo vean así». «No duermo allí porque tengo problemas de espalda y no lo puedo levantar, estoy con el teléfono abierto por si tengo que ir en camisón, no me importa», explicó. «He llorado como en mi vida, tienes miedo. Él es buen enfermo y las enfermeras lo adoran, lo están cuidando como si fuera yo», confesó. La pareja lleva más de 30 años compartiendo su vida y ahora, más que nunca, están unidos para salir de este problema.