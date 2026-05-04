Lydia Lozano ha compartido una mala noticia que afecta a su marido, Charly, quien vuelve a empeorar ahora que parecía que se estaba recuperando de un problema de salud muy complicado. Cabe recordar, de hecho, que llegó a estar ingresado en el hospital durante dos meses… así que no hablamos de un simple resfriado. La tertuliana de televisión, que se hizo famosa en programas del corazón como Tómbola o Sálvame, ha dado detalles de la recaída del hombre con quien se casó hace casi 40 años.

Era octubre cuando la periodista y el arquitecto comenzaban un periplo por diferentes médicos y hospitales al que ahora deben volver. Parecía que la operación quirúrgica de espalda que tuvieron que hacerle de urgencia no sería para tanto, pero contrajo una infección bacteriana que le ha causado muchos problemas. Se fue esa bacteria, pero en diciembre regresó y no ha vuelto a estar del todo bien. Era febrero cuando ella reconocía que la recuperación estaba siendo más lenta de lo que esperaban: «Aún no camina«.

Lydia Lozano explica cómo se encuentra el marido | Europa Press

¿Cómo se encuentra Charly después de tantos meses enfermo?

Esta Semana Santa se quedaron sin vacaciones porque Charly volvió a ser operado, un contratiempo del que dio detalles a Europa Press: «Querían arreglarle la vértebra y otros aspectos que habían empeorado por estar tanto tiempo en cama. Ahora comienza a caminar un poco mejor, pero necesita silla de ruedas. Ojalá en agosto pueda caminar sin nada». Ahora, sin embargo, los resultados de las pruebas son desesperanzadores: «Estamos fastidiados«.

En declaraciones a la agencia de comunicación, Lydia Lozano reconoce que el marido vuelve a estar infectado de la bacteria y esto no es una buena noticia: «Hemos vuelto a la casilla de salida… Lo único que quiero es que pueda volver a caminar, que haga su vida«. No es sencillo ver que tu marido está enfermo durante tantos meses y, de hecho, reconoce que nunca en la vida habían estado tantas horas juntos: «Si esto no nos separa, no lo hará nada«. Charly está «hasta las narices» de tantos problemas de salud, dice, pero ella ha querido resaltar que lo está llevando mejor de lo que lo haría ella.

Todo un calvario en el que se encuentran inmersos desde hace siete meses y que, desgraciadamente, aún no ven su fin. No logra acabar con la bacteria que lo persigue desde entonces. El antibiótico no haría el efecto esperado y no acaba de encontrarse bien, así que tendrán que esperar más tiempo hasta que pueda volver a llevar una vida normal.