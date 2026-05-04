Lydia Lozano ha compartit una mala notícia que afecta el seu marit, el Charly, que torna a empitjorar ara que semblava que s’estava recuperant d’un problema de salut molt complicat. Cal recordar, de fet, que va arribar a estar ingressat a l’hospital durant dos mesos… així que no parlem d’un simple refredat. La tertuliana de televisió, que va fer-se famosa a programes del cor com Tómbola o Sálvame, ha donat detalls de la recaiguda de l’home amb qui va casar-se fa gairebé 40 anys.
Era l’octubre quan la periodista i l’arquitecte començaven un periple per diferents metges i hospitals al que ara han de tornar. Semblava que l’operació quirúrgica d’esquena que van haver de fer-li d’urgència no seria per a tant, però va contraure una infecció bacteriana que li ha fet molt la guitza. Va marxar aquell bacteri, però el desembre va tornar-hi i no ha tornat a estar del tot bé. Era febrer quan ella reconeixia que la recuperació estava sent més lenta del que s’esperaven: “Encara no camina“.
Com es troba el Charly després de tants mesos malalt?
Aquesta Setmana Santa van quedar-se sense vacances perquè el Charly va tornar a ser operat, un contratemps del que va donar detalls a Europa Press: “Volien arreglar-li la vèrtebra i altres aspectes que havien empitjorat per estar tant de temps al llit. Ara comença a caminar una mica millor, però necessita cadira de rodes. Tant de bo a l’agost pugui caminar sense res”. Ara, però, els resultats de les proves són desesperançadors: “Estem fotuts“.
En declaracions a l’agència de comunicació, Lydia Lozano reconeix que el marit torna a estar infectat del bacteri i això no és una bona notícia: “Hem tornat a la casella de sortida… L’únic que vull és que pugui tornar a caminar, que faci la seva vida“. No és senzill veure que el teu marit està malalt durant tants mesos i, de fet, reconeix que mai a la vida havien estat tantes hores junts: “Si això no ens separa, no ho farà res“. El Charly està “fins als nassos” de tants problemes de salut, diu, però ella ha volgut aguantar que estigui portant-ho millor del que faria ella.
Tot un malson en el que es troben immersos des de fa set mesos i que, desgraciadament, encara no veuen final. No acaba d’aconseguir matar el bacteri que el persegueix des de llavors. L’antibiòtic no faria l’efecte esperat i no acaba de trobar-se bé, així que hauran d’esperar més temps fins que pugui tornar a fer una vida normal.