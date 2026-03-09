El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Paz Padilla deixa en evidència ‘Sálvame’: “Em deien que fiqués més merda”
Jennifer Navarro
09/03/2026 13:29

Paz Padilla ha parlat, diverses vegades, sobre les males maneres amb què van acomiadar-la de Telecinco. Ella, que havia estat la presentadora de Sálvame en els últims anys, va quedar-se sense feina després de “10 anys sense vacances“. Ara, quatre anys després de la seva última vegada a plató, ha concedit una entrevista que ha anat ben farcida de titulars escandalosos sobre aquesta marxa. El pòdcast d’El sentido de la birra, l’escenari d’aquest atac de sinceritat.

He patit bastant“, ha engegat, en un recull que ha aprofitat per explicar com va sentir-se en veure’s forçada a denunciar la que havia estat la seva empresa quan la van acomiadar de manera improcedent: “Jo tenia les meves proves“. Assegura que ha hagut de “renunciar” a moltes coses per culpa de la feina i que no li ha estat fàcil haver d’interpretar “un paper” durant tant de temps: “No m’agrada jutjar a ningú i mira que he estat en un programa d’aquest tipus durant moltíssims anys. Era el meu paper, però no m’agrada fer-ho“.

Reconeix que va arribar a passar-s’ho bé, a vegades, però en general notava que no era el seu lloc: “Reia molt perquè hi havia personatges molt divertits i d’altres que… a mi no m’agraden els grits. No m’agraden les baralles, no m’agraden les discussions i allò era el normal“.

Què ha dit Paz Padilla sobre el seu comiat de Sálvame?

En aquesta entrevista, ha reconegut que la direcció li demanaven que es posés seriosa: “Em deien que deixés el cachondeo, que fiqués merda i que fiqués encara més merda“. Considera que era “molt difícil” estar allà: “Em vaig adonar que no volia fer-ho i vaig deixar de fer-ho“. Perquè, el problema, és que estava actuant i no era ella mateixa: “No pots fer-ho perquè et passa factura. M’està costat molt i m’està fent patir”.

En aquell moment, tan complicat, la Paz Padilla va experimentar “una lluita” contra si mateixa: “Tenia por perquè és la teva feina i t’han dit, moltes vegades, que ho has d’aprofitar”. No ha volgut treure mèrit al que feien en el programa del cor, ja que creu que és “molt difícil” de fer: “Era un programa molt viu en el que quan les coses no anaven bé, giràvem“.

Una entrevista que torna a posar sobre la taula que el programa estava més guionitzat del que deien.

