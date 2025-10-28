Quants diners té Paz Padilla? La resposta més sorprenent de la presentadora

Paz Padilla ha treballat, sense parar, en els últims 30 anys. L’actriu, polifacètica com poques altres, ha destacat al teatre i a la televisió, ha escrit llibres, ha fet de presentadora i també té una botiga de roba pròpia. És per això que tothom dona per fet que la seva fortuna deu ser més que considerable, després de tant de temps a primera línia. Doncs bé, ara acaba de parlar sobre el tema en una entrevista sincera que serveix per poder tafanejar una mica sobre aquest tema. Quants diners té realment? La sorpresa és que ni tan sols ella ho sap, una afirmació impactant que deixa tothom parat -i també una mica enfadat-.
El Español ha parlat amb l’humorista ara que està promocionant l’última comèdia en la qual participa. El primer que deixa clar és que està “superbé” i “supercontenta” perquè es troba en el moment vital que volia viure: “He treballat molt i, ara, estic on vull estar i amb qui vull estar. Ja no he de demostrar res ni aconseguir res, tinc una vida còmoda i estic envoltada d’amor”.
I, des d’aquesta situació privilegiada, parla del seu patrimoni obertament: “Fa 30 anys que treballo en aquesta professió i mai no he estat sense treballar, ni un mes. Soc molt formigueta, tinc un bon matalàs i això m’ajuda a tenir estabilitat mental“. La frase més forta? Quan diu que “no sap” quants diners té: “Entre el que hi ha al banc, el que he invertit en immobles, els negocis… Però és que he estat molt treballadora i també una buscavides. Mai no he estat aturada, encara que sigui posant copes”, deixa caure.
Paz Padilla pot semblar una esbojarrada pels papers que té, però en realitat té el cap molt ben moblat. Així ho assegura ella mateixa: “Boja mai, soc massa sensata. Ara bé, tots els còmics ho som perquè has de ser-ho si realment vols dedicar-te a això. Necessites una perspectiva de la vida diferent. Soc molt intensa sí, però això no m’impedeix fer bogeries sempre que no faci mal a ningú. L’humor és l’humor quan riem tots”.
Paz Padilla reacciona al compromís de la seva filla Anna
La seva filla Anna ha anunciat que es casarà l’any vinent i Paz Padilla no pot estar més contenta. Emocionada per aquest pas, reconeix que li encanta veure-la tan feliç: “A mi m’és igual si es casa tres, quatre o cinc vegades i que ho faci amb qui sigui. El que vull és que gaudeixi, que celebri la vida perquè el matrimoni és una festa. Si després t’has de divorciar, doncs ho fas. La seva parella és tot un gentleman i estic molt contenta”.
L’actriu diu que mai no ha discutit amb una parella i que això és el que hauria de buscar la seva filla: “Sempre li dic que es quedi amb la persona a qui estimi i que l’estimi a ella, aquell que la tracti com una reina i a qui ella tracti com un rei. Això és l’amor vertader“. Ara té ganes que arribi l’enllaç, però encara més que passi i la parelleta es decideixi a tenir un fill: “Que el tinguin ja! Tinc molt d’amor per donar”.
Una entrevista que està fent parlar molt i que deixa amb ganes de saber més detalls sobre la situació financera de la presentadora, que simplement confirma que és molt favorable i que li permet estar tranquil·la.