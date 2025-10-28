¿Cuánto dinero tiene Paz Padilla? La respuesta más sorprendente de la presentadora

Paz Padilla ha trabajado, sin parar, en los últimos 30 años. La actriz, polifacética como pocas otras, ha destacado en el teatro y la televisión, ha escrito libros, ha sido presentadora y también tiene una tienda de ropa propia. Es por eso que todos dan por hecho que su fortuna debe ser más que considerable, después de tanto tiempo en primera línea. Pues bien, ahora acaba de hablar sobre el tema en una entrevista sincera que sirve para poder curiosear un poco sobre este tema. ¿Cuánto dinero tiene realmente? La sorpresa es que ni siquiera ella lo sabe, una afirmación impactante que deja a todos sorprendidos -y también un poco enfadados-.

El Español ha hablado con la humorista ahora que está promocionando la última comedia en la que participa. Lo primero que deja claro es que está «superbien» y «supercontenta» porque se encuentra en el momento vital que quería vivir: «He trabajado mucho y, ahora, estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. Ya no tengo que demostrar nada ni conseguir nada, tengo una vida cómoda y estoy rodeada de amor».

Y, desde esta situación privilegiada, habla de su patrimonio abiertamente: «Llevo 30 años trabajando en esta profesión y nunca he estado sin trabajar, ni un mes. Soy muy hormiguita, tengo un buen colchón y eso me ayuda a tener estabilidad mental«. ¿La frase más fuerte? Cuando dice que «no sabe» cuánto dinero tiene: «Entre lo que hay en el banco, lo que he invertido en inmuebles, los negocios… Pero es que he sido muy trabajadora y también una buscavidas. Nunca he estado parada, aunque sea poniendo copas», deja caer.

Paz Padilla sorprende mucho por lo que ha dicho sobre sus finanzas | Youtube

Paz Padilla puede parecer una alocada por los papeles que tiene, pero en realidad tiene la cabeza muy bien amueblada. Así lo asegura ella misma: «Loca nunca, soy demasiado sensata. Ahora bien, todos los cómicos lo somos porque tienes que serlo si realmente quieres dedicarte a esto. Necesitas una perspectiva de la vida diferente. Soy muy intensa sí, pero eso no me impide hacer locuras siempre que no haga daño a nadie. El humor es humor cuando reímos todos».

Paz Padilla reacciona al compromiso de su hija Anna

Su hija Anna ha anunciado que se casará el próximo año y Paz Padilla no puede estar más contenta. Emocionada por este paso, reconoce que le encanta verla tan feliz: «A mí me da igual si se casa tres, cuatro o cinco veces y que lo haga con quien sea. Lo que quiero es que disfrute, que celebre la vida porque el matrimonio es una fiesta. Si después te tienes que divorciar, pues lo haces. Su pareja es todo un gentleman y estoy muy contenta».

La actriz dice que nunca ha discutido con una pareja y que eso es lo que debería buscar su hija: «Siempre le digo que se quede con la persona a quien ame y que la ame a ella, aquel que la trate como una reina y a quien ella trate como un rey. Eso es el amor verdadero«. Ahora tiene ganas de que llegue el enlace, pero aún más de que pase y la parejita se decida a tener un hijo: «¡Que lo tengan ya! Tengo mucho amor para dar».

Una entrevista que está dando mucho de qué hablar y que deja con ganas de saber más detalles sobre la situación financiera de la presentadora, que simplemente confirma que es muy favorable y que le permite estar tranquila.