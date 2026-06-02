Ivonne Reyes ha publicado una foto desde el hospital y ha confirmado que ha tenido que ser operada de urgencia debido al accidente que sufrió en Supervivientes. La tertuliana de televisión estaba disputando uno de los juegos de recompensa del concurso cuando, de repente, tropezó y cayó al agua en un impacto muy fuerte que hizo que estallara en un grito de dolor muy fuerte.

Desde casa fue evidente que podía haberse hecho daño de verdad y, efectivamente, la presentadora detuvo el juego para pedir que los médicos entraran en directo a atenderla. El susto fue grande, hasta el punto que tuvieron que evacuarla de urgencia porque se había hecho un traumatismo en la pierna. Después de someterla a las pruebas pertinentes, vieron que no podría continuar esta aventura televisiva en Honduras porque necesitaba ser operada y era mejor que lo hiciera en España.

Ivonne Reyes ha tenido la pierna fracturada esta semana | Telecinco

En su despedida forzosa, Ivonne Reyes se mostró muy enfadada con la pierna toda vendada: “Siento rabia, impotencia y tristeza”. A los 58 años, ahora ha compartido imágenes desde el centro médico que confirman que el traumatismo fue más fuerte de lo que creían inicialmente porque le ha causado una fractura que ha requerido de una intervención quirúrgica.

Ivonne reyes publica fotos antes de entrar a quirófano | Instagram

La tertuliana ha sufrido por culpa de la fractura que se hizo en Supervivientes -|Instagram

¿Cómo se encuentra Ivonne Reyes después de la operación quirúrgica?

En las imágenes que ha compartido en Instagram, se la ve con un gorro quirúrgico justo antes de entrar a quirófano con cara de preocupación. Todo ha ido bien, afortunadamente, tal como ha reconocido ella misma: “Familia y amigos, gracias a Dios me han operado. Gracias a mis médicos y a todo su equipo”.

Ahora está descansando y centrada en su recuperación, unos días complicados en los que ha estado recibiendo mensajes de cariño y buenos deseos de compañeros de televisión y también de gente anónima.