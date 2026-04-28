Ivonne Reyes ha impactado muchísimo con el testimonio que ha compartido en Supervivientes, cuando le pidieron que recordara cuál ha sido el peor momento de su vida. Y la presentadora tuvo muy claro cuándo tocó fondo, ya que su vida no ha sido precisamente color de rosa. Cuando tuvo que participar en el puente de las emociones, terminó poniendo la piel de gallina al decir que todavía no se cree haber sido un personaje exitoso de televisión.
Después de encadenar varios programas, la gente se olvidó de ella y esta caída no es fácil: «La gente se olvidó de mí y, además, yo también me olvidé de mí misma. Me alejé de todo lo que me había ilusionado y me olvidé de mi profesión o de vivir. Cuando no sales en televisión, cuando no te llaman, cuando no estás… es duro».
Ella, que había ganado tanto dinero en la pequeña pantalla, se vio sin ofertas y con problemas económicos muy graves. No había tenido una educación financiera, tampoco, así que llegó a quedarse en bancarrota: «Estaba arruinada totalmente. No había derrochado el dinero, pero había regalado viajes y había dado los mejores estudios a mi hijo».
Ivonne Reyes y los problemas de salud que ha arrastrado los últimos años
¿Cómo superó todos estos problemas, Ivonne Reyes? Sorprendentemente, disimulando: «Intenté sacar la parte positiva de todo aquello para que mi hijo no se diera cuenta de que estaba tan mal la cosa. Siempre he llorado sola, apartada, porque quería mantener mi imagen bien por si me volvían a llamar. Me ha costado mucho, ya que acabas cansada».
Y toda esta situación terminó afectando su salud, también: «El cansancio físico me ha provocado diferentes enfermedades, hasta el punto de que he estado a punto de morir tres veces«. No tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de estar presente, de hacer deporte, de salir a la calle. La ha salvado tener a su hijo, la única esperanza en un momento muy complicado en que estaba totalmente hundida. De la depresión fuerte y este declive, a una septicemia grave que hizo que estuviera ingresada durante 10 días en la UCI con fiebres muy altas y de la cual tardó casi tres años en recuperarse completamente.
Ahora comienza a ver la luz al final del túnel, sobre todo porque vuelve a tener trabajo gracias a esta participación en Supervivientes que confía le abra puertas para regresar a otros programas.