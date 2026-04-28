Renfe asegura que ha recuperado más del 99% del servicio de Rodalies previo al colapso

Renfe asegura haber recuperado el 99,4% de todo el servicio de Rodalies previo al accidente en Gelida que provocó el colapso ferroviario en el país a finales de enero. Según ha asegurado el presidente de la operadora ferroviaria pública, Álvaro Fernández, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la circulación de trenes estaría cerca de volver a la normalidad. La demanda, sin embargo, aún está lejos de los niveles de la crisis, debido a la pérdida de confianza de los usuarios en el servicio: solo se sitúan, como ha confirmado Álvarez, en el 81,5% de los niveles previos. Ha reconocido, no obstante, que «la calidad del servicio no es la que los usuarios merecen», incluso sin ningún obstáculo excepcional como los que bloquearon las vías a principios de curso.

Según ha declarado, Renfe trabaja «para recuperar la normalidad en el servicio» en coordinación con Adif, responsable de las infraestructuras. Ha intentado trasladar una cierta tranquilidad a los usuarios, defendiendo que «la seguridad está siempre garantizada» en los convoyes catalanes. Fernández, además, ha reivindicado el «gran volumen de obras» que obstaculizan parte del servicio catalán de Rodalies, como las que cortan buena parte del tráfico de la R2 Sur; que considera «necesarias para mejorar el sistema».

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, en el Congreso de los Diputados / ACN

«Una inversión histórica»

Ante los diputados, Álvarez ha defendido la «inversión histórica» que, a su parecer, está acometiendo el Estado en la red de infraestructuras catalanas; a las que añade los trenes renovados que ya han llegado a Madrid, y que el Principado aún espera. La mejora del servicio debería servir, espera, para terminar de reavivar la demanda, que ya va «en tendencia ascendente», pero se encuentra aún «lejos de las aspiraciones» de Renfe. En adelante, sostiene, las experiencias críticas del primer trimestre -no solo en Cataluña, con el accidente en Gelida, sino en todo el Estado, recordando el siniestro en Adamuz- deben servir para «mejorar los procedimientos» para evitarlas de ahora en adelante.