Renfe assegura que ha recuperat més del 99% del servei de Rodalies previ al col·lapse
Alberto Prieto
28/04/2026 18:17

Renfe assegura haver recuperat el 99,4% de tot el servei de Rodalies previ a l’accident a Gelida que va provocar el col·lapse ferroviari al país a finals de gener. Segons ha assegurat el president de l’operadora ferroviària pública, Álvaro Fernández, en una compareixença al Congrés dels Diputats, la circulació de trens estaria prop de tornar a la normalitat. La demanda, però, encara està lluny dels nivells de la crisi, a causa de la pèrdua de confiança dels usuaris en el servei: només se situen, com ha confirmat Álvarez, en el 81,5% dels nivells previs. Ha reconegut, però, que “la qualitat del servei no és la que els usuaris mereixen”, fins i tot sense cap obstacle excepcional com els que van bloquejar les vies a principis de curs.

Segons ha declarat, Renfer treballa “per recuperar la normalitat en el servei” en coordinació amb Adif, responsable de les infraestructures. Ha intentat traslladar una certa tranquil·litat als usuaris, defensant que “la seguretat està sempre garantida” en els convois catalans. Fernández, a més, ha reivindicat el “gran volum d’obres” que obstaculitzen part del servei català de Rodalies, com ara les que tallen bona part del trànsit de la R2 Sud; que considera “necessàries per millorar el sistema”.

El president de Renfe, Álvaro Fernández, al Congrés dels Diputats / ACN
“Una inversió històrica”

Davant els diputats, Álvarez ha fet bandera de la “inversió històrica” que, al seu parer, està entomant l’Estat a la xarxa d’infraestructures catalanes; a les quals afegeix els trens renovats que ja han arribat a Madrid, i que el Principat encara espera. La millora del servei hauria de servir, espera, per acabar de revifar la demanda, que ja va “en tendència ascendent”, però es troba encara “lluny de les aspiracions” de Renfe. En endavant, sosté, les experiències crítiques del primer trimestre -no només a Catalunya, amb l’accident a Gelida, sinó a tot l’Estat, recordant el sinistre a Adamuz- han de servir per “millorar els procediments” per evitar-les d’ara en endavant.

Notícia: Junts tombarà el consorci d&#8217;inversions presentat per ERC al Congrés
Míriam Nogueras qualifica l'organisme de "guingueta" que "normalitza la subordinació de Catalunya a Madrid"
Notícia: Jordi Pujol Ferrusola: &#8220;El meu pare mai ha tingut cap compte a l&#8217;estranger&#8221;
El primogènit de l'expresident reconeix que va treballar la deixa com a diners "fiscalment opacs"
Notícia: Història impactant d’Ivonne Reyes: &#8220;He estat a punt de morir tres cops&#8221;
La presentadora recorda el moment en què va tocar fons també econòmicament parlant
Notícia: Els docents sacsegen el final de curs amb 17 dies de vaga
Els sindicats USTEC, ASPEC, CGT i Intersindical convoquen un mes de protestes amb diferents jornades territorials i tres aturades unitàries

