Els set diputats de Junts per Catalunya al Congrés votaran en contra de l’admissió a tràmit de la proposició de llei presentada per Esquerra Republicana per a la creació del Consorci d’Inversions entre l’Estat espanyol i la Generalitat, una mesura pactada pels socialistes amb ERC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. Els senyals sobre el sentit del vot han anat produint-se al llarg de la tarda. Primer, el portaveu del dels de Puigdemont al Parlament, Salvador Vergés, ha insinuat que el grup capitanejat per Míriam Nogueras seria “coherent” amb la posició del partit a la cambra catalana, que sempre si ha posicionat en contra. I després ha estat el torn de la mateixa Nogueras que, des del faristol, ha deixat clar que l’organisme proposat pels republicans era una “guingueta” i ha mostrat el seu rebuig frontal a la proposta que, segons ella, és “equivocada” perquè el consorci estaria “controlat per Madrid, pels que no paguen”, ja que, segons ha exposat, en els darrers 15 anys mai han pagat el que tocava per llei a Catalunya per mantenir les seves infraestructures. “Això no ho canvia cap consorci ni cap front espanyol, això només ho podem canviar els catalans”, ha sentenciat.
Nogueras ha advertit durant la intervenció en el debat que “avui també es decideix si es normalitza la subordinació de Catalunya a Madrid i si es reafirma que el poder el té Madrid i que Catalunya hi renuncia”. Malgrat remarcar que la llei parteix d’un diagnòstic “correcte” perquè Madrid “no paga”, la líder dels juntaires a la cambra baixa espanyola ha retret als republicans que vulguin crear un organisme en comptes de reclamar a l’Estat espanyol els diners que deu als catalans. “No crees una empresa on qui mana és qui te’ls deu”, i ha reclamat que el cal és exigir a l’Estat que “pagui allò que deu” perquè a Catalunya “no arriben ni la meitat dels diners que han d’arribar”. Nogueras ha exposat que Madrid cada any “rep molt més del que han de cobrar” sense la necessitat de crear cap organisme. “Catalunya no necessita més guinguetes pagades amb els diners de la gent. Catalunya necessita que ens paguin allò que ens correspon”, ha defensat, deixant clara l’oposició dels de Puigdemont a la creació d’aquest instrument.
La líder de Junts a Madrid ha dit a ERC que Catalunya necessita els diners que li pertoquen: “Si ens en toquen 100, se’n paguen 100. I no cal un consorci per saber que aquesta gent d’aquí no ens paga”. Així mateix, ha deixat clar que l’objectiu de Junts és que el “poder” recaigui sobre Catalunya i ha constat que el redactat de la llei estableix que el poder el “continua tenint Madrid”. Així mateix, Nogueras ha recordat a ERC que ja té experiència amb la manca de compromís de PSOE: “Ni traspàs històric de Rodalies, ni clau de la caixa, ni finançament singular, ni IRPF… Res del que han anunciat han complert”. En aquest sentit, ha afegit que darrere de cada incompliment dels socialistes espanyols hi ha “més recentralització”, i ha apuntat que per això i altres motius van decidir trencar relacions amb el partit de Pedro Sánchez. Davant aquesta situació, Míriam Nogueras ha convidat ERC a plantar-se davant Madrid i ha tret pit que Junts ha forçat el PSOE a cedir “com mai ningú ho havia fet abans”. “Avui som set i hem forçat el govern espanyol com mai ningú ho havia fet abans. Som set. Podríem ser catorze. I podríem canviar-ho tot”, ha conclòs.
Retrets d’ERC a Junts per la seva “irresponsabilitat”
La diputada d’ERC Inés Granollers, que ha estat l’encarregada de defensar la proposició de llei davant la cambra, ha carregat contra Junts per Catalunya per la seva “irresponsabilitat” i ha apel·lat els votants de Junts a deixar de donar suport al partit de Puigdemont. “Vostès prefereixen que es parlin ni que sigui malament de vostès, que no pas millorar la vida dels catalans”, ha dit, i ha contraposat el “trist paper” de Junts amb el “gran paper” d’ERC. Deixant clar que la votació d’avui serveix per prendre en consideració la creació de l’organisme, i per obrir un període d’esmenes, Granollers ha defensat que la mesura beneficia a la ciutadania i al treballador que cada dia agafa Rodalies, beneficia a la petita empresa que necessita bones connexions per ser competitiva, beneficia pobles i ciutats que no es volen quedar enrere.
La diputada ha definit l’instrument com una “eina de país” que permetria “corregir una disfunció estructural” amb una governança que permetria a la Generalitat participar de manera “efectiva” en la planificació, supervisió i en la direcció estratègica de les inversions de l’Estat a Catalunya. “Senyors de Junts, Catalunya continua sent part de l’Estat espanyol i les inversions depenen en part de la voluntat política del govern estatal, sobretot les que depenen dels pressupostos generals de l’Estat”, ha manifestat la diputa d’ERC, i ha afegit que “no s’entén que mentre uns ens dediquem a aportar propostes en benefici dels catalans, vostès s’entestin i es dediquin a destruir”. “La ciutadania no pot esperar més a la irresponsabilitat de Junts en temes de transports, infraestructures i habitatges”, ha conclòs.