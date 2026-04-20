El Govern i Esquerra Republicana de Catalunya portaran en les pròximes setmanes al Congrés dels Diputats la proposició de llei per tirar endavant el Consorci d’Inversions entre l’Estat i la Generalitat. El projecte busca executar un dels punts clau de l’acord d’investidura de Salvador Illa, més d’un any i mig després que es conformés l’executiu amb el suport dels republicans i els Comuns. Segons han avançat les parts, la proposició de llei, que estarà en mans d’ERC, es farà durant la pròxima setmana, i es debatrà a l’hemicicle el pròxim 28 d’abril. Així ho han detallat el director general republicà, Lluís Salvadó, ni la consellera d’Economia, Alícia Romero, en una presentació aquest dilluns a la seu del Cercle d’Economia. Cap de les parts ha baixat al detall del futur consorci, més enllà d’algunes pinzellades encara per concretar. L’han celebrat, però, com un “projecte estratègic per al país” que serveix per “deixar de queixar-nos i posar solucions”, en paraules de la titular d’Economia. La composició del consorci serà “paritària”, si bé no han detallat la distribució de la jerarquia entre totes dues administracions.
A ulls de les parts, la principal responsabilitat del consorci serà la planificació. Entre les tasques assignades, hi haurà elaborar un “pla plurianual d’inversions” que detalli les necessitats de capital de les infraestructures catalanes a mitjà termini. “La proposta més cabdal de totes és identificar les necessitats de la pròxima dècada i garantir que es facin”, ha reflexionat Salvadó. El món econòmic català, sobre aquesta proposició, ha reclamat que s’hi afegeixin mecanismes correctors, que s’activin en cas que no s’assoleixin els objectius marcats per l’organisme bilateral. Fonts coneixedores del procés, però, refreden aquesta possibilitat, que consideren “molt difícil” des d’un punt de vista legal. En aquest sentit, fien el funcionament de l’espai a accelerar projectes perquè es puguin tirar endavant tan bon punt l’Estat espanyol els inclogui als PGE, i no estableixen cap indicador de mínims per fixar quina és la inversió anual suficient a Catalunya.
Més enllà d’aquestes indicacions, Salvadó també ha avançat que, si s’acaba aprovant la proposició de llei, es constituirà una comissió bilateral per acabar de definir els estatus del futur consorci. Un cop estructurat, es crearà una societat mercantil associada que hauria d’aportar “agilitat” a la visió estratègica de l’organisme. “Ha de ser operativa, i escurçar un munt els tràmits”, ha detallat el director general d’ERC. Tot i això, cap de les parts espera que el consorci, fins i tot si és aprovat, estigui en ple funcionament a curt termini. “Cal un instrument molt ben musculat, que no el tindrem d’avui per a l’endemà”, segons avisen fonts coneixedores del procés. Un cop estigui en ple funcionament, l’objectiu serà superar el 90% d’execució; és a dir, pràcticament duplicar la ràtio actual.
Incògnita política
La proposició de llei, que està registrada des de fa mesos, arribarà al Congrés dels Diputats la pròxima setmana. Està previst que la primera votació es produeixi el 28 d’abril, el pròxim dimarts. Segons ha avançat Salvadó, els vots dels partits que formen el govern espanyol estarien garantits, en tant que la iniciativa “parteix de l’acord amb els ministeris” afectats: Transports i Hisenda. Tot i això, per tirar endavant la proposta caldrà activar els vots de Junts per Catalunya; que, segons fonts pròximes a l’executiu, estan lluny d’estar lligats. En una entrevista a TV3 aquest mateix dilluns, la portaveu republicana, Ester Capella, ha instat els independentistes a donar suport a la llei com més aviat, millor. Per convèncer el grup que lidera Míriam Nogueras, ha recordat la resposta afirmativa dels republicans a una de les mesures centrals de Junts a Madrid aquesta legislatura, com ha estat el traspàs de competències migratòries. Llavors, subratllava Capella, “ERC hi va ser”. Ara, els d’Oriol Junqueras “esperen tothom i esperen que no facin patir fins a l’últim minut”.
El món econòmic retreu les dècades d’incompliment
A l’acte han participat Pimec, el Cercle d’Economia i la Cambra de Comerç de Barcelona. També s’hi han personat els sindicats, així com altres organitzacions socials del país. L’absència més cridanera ha estat la de Foment del Treball, que “havia rebut una invitació”, segons fonts de l’organització, però l’ha acabat declinant. Sí que han constat a la llista d’assistents el nou president de l’associació FemCat, Tatxo Benet, o el president de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana.
El món econòmic català rep amb optimisme la proposta de consorci; però també amb la recança del “cost d’oportunitat perdut” durant les darreres dècades, en paraules del president de la patronal de les pimes, Antoni Cañete. Les entitats empresarials del Principat lamenten que, malgrat els reiterats compromisos socialistes d’ençà de la primera investidura de Sánchez, “no s’ha complert l’execució pressupostària, i la realitat és que ha anat a pitjor”. A ulls del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, el consorci suposa “una fórmula nova” per aplicar les inversions que fins ara han quedat abandonades. “Hi ha una inversió bruta pendent de 50.000 milions d’aquí a l’any 2043 per arribar al 19% d’estoc de capital net en infraestructures que ens correspon”, detalla el líder de la corporació de dret públic; que insta les administracions a accelerar-ne l’entrada en funcionament.
La presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia Milà, ha reconegut l’augment de la inversió pressupostada a Catalunya des de l’any 2021, si bé retreu a l’executiu de Sánchez que “no executen” allò pactat. “Queden molt bé, pressuposten d’acord amb el PIB per càpita, però després no arriben a res”, ha postil·lat. En aquest sentit, la representant del Cercle reclama que s’estableixin objectius clars i “transparents”, perquè la societat civil pugui fiscalitzar amb dades l’aterratge de capital públic al Principat. “Una taxa d’execució per sobre del 90% seria un èxit”, ha reflexionat la representant del club de les elits barcelonines.