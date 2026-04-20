Junts per Catalunya ha rebutjat el Consorci d’Inversions pactat entre el Govern i Esquerra, malgrat que socialistes i republicans pressionen els de Carles Puigdemont perquè se sumin a l’acord. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha rebutjat la mesura al·legant que la disposició addicional tercera de l’Estatut ja regula aquesta qüestió. “És un organisme innecessari. Per saber les dades d’execució pressupostària es poden saber fàcilment només prement un botó de l’ordinador, com les balances fiscals. Només és qüestió de voluntat política saber i conèixer aquestes dades”, ha defensat en roda de premsa posterior a la reunió de l’executiva del partit.
Rius ha explicat que la proposta de Junts passa perquè els diners no executats es transfereixin directament a la Generalitat al final de cada any, cosa que considera viable perquè “ho permet jurídicament la disposició addicional tercera de l’Estatut sense necessitat de crear cap organisme nou, que l’únic que farà és alentir els processos”. També ha manifestat que el Consorci d’Inversions no té “cap poder real perquè la darrera paraula la seguirà tenint el Consell de Ministres” ni capacitat per decidir quines inversions es faran a Catalunya. “Es repeteix la mateixa història que amb el traspàs de Rodalies, on l’última paraula la té el govern espanyol,”, ha retret Rius, que considera que aquest òrgan tampoc representa cap canvi estructural ni té voluntat de permanència perquè la seva existència dependrà dels que governin a cada moment.
A més, Junts considera que el Consorci d’Inversions no es crea per resoldre el dèficit d’inversions de l’Estat espanyol a Catalunya, però sí per “la necessitat d’ERC de trobar una coartada per aprovar els pressupostos de Salvador Illa”. En preguntar-li si votaran en contra quan arribi al Congrés el pròxim 28 d’abril, Josep Rius ha evitat concretar el sentit del vot dels set diputats a Madrid, però ha assegurat que la posició de Junts és “òbvia” perquè considera que és un òrgan innecessari.
Moret insta Junts a facilitar el Consorci d’Inversions
La viceprimera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha demanat a Junts per Catalunya que faciliti la tramitació i aprovació de la proposició de llei per a la creació del Consorci d’Inversions. Una votació que es durà a terme la setmana que ve i que necessita el vot de Junts per tirar endavant. En aquest sentit, i després del rebuig dels de Puigdemont a la mesura, ha instat els juntaires a deixar d’estar centrats en “la queixa i el retret”. “En aquest país, i sobretot algunes forces polítiques com Junts, hem de passar de la queixa i el retret a la proposta, a la proposta efectiva i propositiva que busca solucions”, ha manifestat la dirigent socialista, que ha definit el consorci com una eina útil per planificar, seguir i millorar l’execució pressupostària a Catalunya, especialment a l’àmbit de les infraestructures, en què ha assenyalat “dèficits històrics d’inversions” per part de l’Estat a Catalunya. “És una proposta que és viable i que pot resoldre i contrarestar moltes de les dificultats que hem tingut en aquest país respecte a la implementació i l’execució dels pressupostos de l’Estat”, ha subratllat.
ERC no entendria el rebuig de Junts a la mesura
D’altra banda, el vicesecretari de Comunicació i portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha deixat clar que no entendrien que es posicionessin contra aquest instrument i que no recolzessin l’admissió a tràmit al Congrés d’aquesta iniciativa. “Amb Junts hi pot haver discrepàncies, però compartim coses molt clares i molt evidents, ja que l’Estat no compleix les seves inversions a Catalunya”, ha manifestat el dirigent republicà, que ha recordat que l’objectiu final d’Esquerra és la independència. Així mateix, Albert ha replicat a Rius que “no tot va de diners sols”. “Les infraestructures no són de la Generalitat i sí que són de l’Estat. Tot i que rebem els recursos de l’Estat, difícilment podríem acabar fent obres o millores de manteniment a l’AP-7, a Rodalies, a desdoblar l’eix ferroviari de Vic a Puigcerdà… La qüestió són diners, però sobretot la cogovernança”, ha insistit.