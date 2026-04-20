Junts per Catalunya ha rechazado el Consorcio de Inversiones pactado entre el Gobierno y Esquerra, a pesar de que socialistas y republicanos presionan a los de Carles Puigdemont para que se sumen al acuerdo. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha rechazado la medida alegando que la disposición adicional tercera del Estatuto ya regula esta cuestión. «Es un organismo innecesario. Para conocer los datos de ejecución presupuestaria se pueden saber fácilmente solo presionando un botón del ordenador, como las balanzas fiscales. Solo es cuestión de voluntad política saber y conocer estos datos», ha defendido en rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del partido.

Rius ha explicado que la propuesta de Junts pasa porque el dinero no ejecutado se transfiera directamente a la Generalitat al final de cada año, algo que considera viable porque «lo permite jurídicamente la disposición adicional tercera del Estatuto sin necesidad de crear ningún organismo nuevo, que lo único que hará es ralentizar los procesos». También ha manifestado que el Consorcio de Inversiones no tiene “ningún poder real porque la última palabra la seguirá teniendo el Consejo de Ministros” ni capacidad para decidir qué inversiones se harán en Cataluña. «Se repite la misma historia que con el traspaso de Rodalies, donde la última palabra la tiene el gobierno español,», ha reprochado Rius, quien considera que este órgano tampoco representa ningún cambio estructural ni tiene voluntad de permanencia porque su existencia dependerá de quienes gobiernen en cada momento.

Además, Junts considera que el Consorcio de Inversiones no se crea para resolver el déficit de inversiones del Estado español en Cataluña, pero sí por «la necesidad de ERC de encontrar una coartada para aprobar los presupuestos de Salvador Illa». Al preguntarle si votarán en contra cuando llegue al Congreso el próximo 28 de abril, Josep Rius ha evitado concretar el sentido del voto de los siete diputados en Madrid, pero ha asegurado que la posición de Junts es «obvia» porque considera que es un órgano innecesario.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, durante la atención a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación / ACN

Moret insta a Junts a facilitar el Consorcio de Inversiones

La viceprimera secretaria del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha pedido a Junts per Catalunya que facilite la tramitación y aprobación de la proposición de ley para la creación del Consorcio de Inversiones. Una votación que se llevará a cabo la próxima semana y que necesita el voto de Junts para salir adelante. En este sentido, y tras el rechazo de los de Puigdemont a la medida, ha instado a los juntaires a dejar de estar centrados en «la queja y el reproche». «En este país, y sobre todo algunas fuerzas políticas como Junts, debemos pasar de la queja y el reproche a la propuesta, a la propuesta efectiva y propositiva que busca soluciones», ha manifestado la dirigente socialista, que ha definido el consorcio como una herramienta útil para planificar, seguir y mejorar la ejecución presupuestaria en Cataluña, especialmente en el ámbito de las infraestructuras, en el que ha señalado «déficits históricos de inversiones» por parte del Estado en Cataluña. «Es una propuesta que es viable y que puede resolver y contrarrestar muchas de las dificultades que hemos tenido en este país respecto a la implementación y la ejecución de los presupuestos del Estado», ha subrayado.

ERC no entendería el rechazo de Junts a la medida

Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha dejado claro que no entenderían que se posicionaran contra este instrumento y que no apoyaran la admisión a trámite en el Congreso de esta iniciativa. «Con Junts puede haber discrepancias, pero compartimos cosas muy claras y muy evidentes, ya que el Estado no cumple con sus inversiones en Cataluña», ha manifestado el dirigente republicano, que ha recordado que el objetivo final de Esquerra es la independencia. Asimismo, Albert ha replicado a Rius que «no todo va de dinero solo». «Las infraestructuras no son de la Generalitat y sí son del Estado. Aunque recibamos los recursos del Estado, difícilmente podríamos acabar haciendo obras o mejoras de mantenimiento en la AP-7, en Rodalies, en desdoblar el eje ferroviario de Vic a Puigcerdà… La cuestión son dinero, pero sobre todo la cogobernanza», ha insistido.