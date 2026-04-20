El trànsit aeroportuari a Catalunya ha viscut una crescuda destacada d’un any per a l’altre. En el mes de març, els aeroports catalans van rebre més d’1,7 milions de passatgers internacionals, una xifra que suposa un augment del 5,7% més que l’any 2025. Segons les dades del Ministeri d’Indústria i Turisme de l’Estat espanyol, Catalunya va rebre gairebé el 21% (20,3%, exactament) dels viatgers internacionals que van arribar a l’Estat espanyol.
Destaquen les xifres de l’Aeroport del Prat-Josep Tarradellas, el qual va absorbir gairebé tot el volum de passatgers de Catalunya. 1,7 milions de viatgers internacionals van aterrar a l’aeroport de Barcelona només durant el mes de març. El ministeri espanyol assenyala que aquesta xifra suposa un 5,2% més que el març del 2025 i atribueix el creixement del principal aeroport del país a l’augment d’un 9,6% del flux de clients internacionals de l’activitat de les línies de baix cost. Una activitat que contrasta amb les línies tradicionals, les quals van veure com el flux de clients va caure un 4,6%.
Prop de 5 milions de passatgers internacionals des de l’inici de l’any
Només durant aquest 2026 els aeroports catalans han rebut prop de cinc milions de passatgers internacionals. En total, a Catalunya han arribat 4,7 milions de passatgers internacionals, una xifra que suposa un augment del 5,6% respecte de l’any 2025. A més, Catalunya ha rebut el 20,9% dels viatgers estrangers de tot l’Estat espanyol en el primer trimestre d’aquest 2026.
En el cas de l’aeroport de Barcelona, el principal aeroport de Catalunya, la xifra de visitants estrangers ha sobrepassat la barrera dels 4,6 milions durant el primer trimestre de l’any, una xifra que suposa un augment del 5,5% respecte de l’any anterior. Segons les dades del ministeri espanyol, d’aquests 4,6 milions 3,2 han viatjat amb companyies de baix cost, el que representa un augment del 6,1% interanual, mentre que l’1,4 restant ho han fet amb les companyies aèries tradicionals, amb un augment del 4,1% respecte de l’any anterior.