El tráfico aeroportuario en Cataluña ha experimentado un notable aumento de un año para otro. En el mes de marzo, los aeropuertos catalanes recibieron más de 1,7 millones de pasajeros internacionales, una cifra que supone un aumento del 5,7% más que en el año 2025. Según los datos del Ministerio de Industria y Turismo del Estado español, Cataluña recibió casi el 21% (20,3%, exactamente) de los viajeros internacionales que llegaron al Estado español.

Destacan las cifras del Aeropuerto del Prat-Josep Tarradellas, el cual absorbió casi todo el volumen de pasajeros de Cataluña. 1,7 millones de viajeros internacionales aterrizaron en el aeropuerto de Barcelona solo durante el mes de marzo. El ministerio español señala que esta cifra supone un 5,2% más que en marzo de 2025 y atribuye el crecimiento del principal aeropuerto del país al aumento de un 9,6% del flujo de clientes internacionales de la actividad de las líneas de bajo coste. Una actividad que contrasta con las líneas tradicionales, las cuales vieron cómo el flujo de clientes cayó un 4,6%.

Cerca de 5 millones de pasajeros internacionales desde el inicio del año

Solo durante este 2026 los aeropuertos catalanes han recibido cerca de cinco millones de pasajeros internacionales. En total, a Cataluña han llegado 4,7 millones de pasajeros internacionales, una cifra que supone un aumento del 5,6% respecto del año 2025. Además, Cataluña ha recibido el 20,9% de los viajeros extranjeros de todo el Estado español en el primer trimestre de este 2026.

Un avión despega desde la tercera pista del aeropuerto del Prat / Aena

En el caso del aeropuerto de Barcelona, el principal aeropuerto de Cataluña, la cifra de visitantes extranjeros ha sobrepasado la barrera de los 4,6 millones durante el primer trimestre del año, una cifra que supone un aumento del 5,5% respecto del año anterior. Según los datos del ministerio español, de estos 4,6 millones 3,2 han viajado con compañías de bajo coste, lo que representa un aumento del 6,1% interanual, mientras que el 1,4 restante lo han hecho con las compañías aéreas tradicionales, con un aumento del 4,1% respecto del año anterior.