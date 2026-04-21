Nestlé anuncia un ERE para hasta 300 personas con efectos en Cataluña

Nestlé ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a hasta 301 trabajadores en todo el Estado. Entre los centros donde habrá despidos se encuentran la sede central de Esplugues de Llobregat y las fábricas de café de Girona y de Reus. Según la multinacional, el despido colectivo responde al «aumento de gastos operativos y el cambio de hábitos de los consumidores», que han reducido los márgenes del negocio. Así, la reducción de personal servirá para «adaptar la estructura de la compañía en el Estado al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo», tal como indican en un comunicado.

La reducción de empleo afecta aproximadamente a un 8% de los 4.158 trabajadores. Además de los centros catalanes, la reducción golpeará a las plantillas de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria) y Miajadas (Cáceres). Se han comprometido con los sindicatos a abordar el despido colectivo con «transparencia y respeto», defendiendo que el ERE «responde a la evolución del sector del gran consumo», bajo una importante disrupción en los últimos años por el «cambio de hábitos de consumo».

Imagen de una de las sedes de Nestlé / Europa Press

«Análisis de estructuras»

Según la multinacional, la decisión de reducir la plantilla se ha tomado tras un «análisis exhaustivo de las estructuras operativas» de la compañía. Es una de las diversas «medidas previas de contención de costos» que consideran necesarias para garantizar la continuidad del negocio. En este sentido, han asegurado que llevarán a cabo una «interlocución honesta» con la representación de la fuerza de trabajo para «reducir el impacto sobre el empleo» de las medidas de reducción de costos. La cifra exacta de despidos se hará pública a finales del mes de mayo. Desde el comité de empresa, cabe decir, ya han adelantado que no aceptan los argumentos de la multinacional. Los despidos, según los empleados organizados en Girona, son «injustificados e inaceptables», porque Nestlé «genera beneficios multimillonarios».