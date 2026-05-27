Protesta en Nissan por el ERE de más de 200 trabajadores en Cataluña

Trabajadores de Nissan han protestado este miércoles contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que la automovilística está impulsando y que podría afectar a más de 200 personas en Cataluña. La movilización ha tenido lugar frente a las oficinas de la compañía y los manifestantes han cortado el lateral de la Gran Vía de las Cortes Catalanas en el municipio de Hospitalet de Llobregat. Los empleados han colgado carteles, adhesivos y camisetas en las puertas de la sede de Nissan Motor España (NMESA) donde se leía ‘Nissan nos engaña. 211 familias a la calle. No al ERE’ y han gritado consignas como ‘Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra’.

Según informa la ACN, esta acción de protesta se produce tras una nueva reunión de los sindicatos en el Departamento de Empresa y Trabajo, a quien piden que intervenga en defensa de la industria y de los puestos de trabajo ante decisiones empresariales que «no responden a causas objetivas justificadas». Los representantes de los trabajadores mantienen el rechazo frontal al ERE, que prevé despedir a 211 trabajadores de los tres centros de la automovilística en Cataluña. La medida no solo castiga la planta de recambios del Prat (con 110 afectados, el 90% de la plantilla) sino también el centro técnico NTC (86 despidos) y el de áreas funcionales (15 afectados).

Mayo con ERE también en H&M

Este miércoles también hemos conocido que la multinacional sueca H&M plantea despidos en las oficinas de Barcelona y Madrid con un máximo de 106 salidas, cifra que los sindicatos prevén que se reduzca alrededor de un 40% con procesos de recolocación interna y movilidad internacional. En estos momentos, se trabaja con la posibilidad de que haya menos de ochenta trabajadores afectados. Uno de los centros que sufrirán las consecuencias de este ERE serán las oficinas de la calle de Pallars de la capital catalana, donde trabajan 230 empleados. Entre otras funciones, esta sede se encarga de tareas de planificación, facturación, recursos humanos para seis países de Europa.