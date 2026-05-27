Protesta a Nissan per l’ERO de més de 200 treballadors a Catalunya

Treballadors de Nissan han protestat aquest dimecres contra l’expedient de regulació de l’ocupació (ERO) que l’automobilística està impulsant i que podria afectar més de 200 persones a Catalunya. La mobilització ha tingut lloc davant de les oficines de la companyia i els manifestants han tallat el lateral de la Gran Via de les Corts Catalanes al seu pel municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Els empleats han penjat cartells, adhesius i samarretes a les portes de la seu de Nissan Motor Espanya (NMESA) on es llegia ‘Nissan ens enganya. 211 famílies al carrer. No a l’ERO’ i han cridat consignes com ‘Si això no s’arregla, guerra, guerra, guerra’.
Segons informa l’ACN, aquesta acció de protesta es produeix després d’una nova reunió dels sindicats al Departament d’Empresa i Treball, a qui demanen que intervingui en defensa de la indústria i dels llocs de treball davant de decisions empresarials que “no responen a causes objectives justificades”. Els representants dels treballadors mantenen el rebuig frontal a l’ERO, que preveu acomiadar 211 treballadors dels tres centres de l’automobilística a Catalunya. La mesura no només castiga la planta de recanvis del Prat (amb 110 afectats, el 90% de la plantilla) sinó també el centre tècnic NTC (86 acomiadaments) i el d’àrees funcionals (15 afectats).
Maig amb ERO també a H&M
Aquest dimecres també hem conegut que la multinacional sueca H&M planteja acomiadaments a les oficines de Barcelona i Madrid amb un màxim de 106 sortides, xifra que els sindicats preveuen que es redueixi al voltant d’un 40% amb processos de recol·locació interna i mobilitat internacional. En aquests moments, es treballa amb la possibilitat que hi hagi menys d’una vuitantena de treballadors afectats. Un dels centres que patiran les conseqüències d’aquest ERO seran les oficines del carrer de Pallars de la capital catalana, on treballen 230 empleats. Entre altres funcions, aquesta seu s’encarrega de tasques de planificació, facturació, recursos humans per a sis països d’Europa.