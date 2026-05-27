H&M preveu un ERO amb desenes d’acomiadaments a Barcelona

Maig convuls per a diverses empreses amb seus a Catalunya, principalment a Barcelona. Després que la setmana passada coneguéssim que els sindicats havien arribat a un acord amb la consultora tecnològica Capgemini per a l’expedient de regulació de l’ocupació (ERO), tal com havia fet Nestlé a principis de mes, aquest dimecres ha estat el torn de multinacional sueca H&M. El gegant del tèxtil planteja acomiadaments a les oficines de Barcelona i Madrid amb un màxim de 106 sortides, xifra que els sindicats preveuen que es redueixi al voltant d’un 40% amb processos de recol·locació interna i mobilitat internacional. En aquests moments, es treballa amb la possibilitat que hi hagi menys d’una vuitantena de treballadors afectats.
Un dels centres que patiran les conseqüències d’aquest ERO seran les oficines del carrer de Pallars de la capital catalana, on treballen 230 empleats. Entre altres funcions, aquesta seu s’encarrega de tasques de planificació, facturació, recursos humans per a sis països d’Europa. D’aquesta manera, la companyia fast-fashion continua reduint l’estructura a la seva seu barcelonina per compensar l’evolució dels marges de negoci. Durant l’any passat, la companyia ja va vendre la seva filial d’atenció al client a la ciutat a la companyia nord-americana Concentrix.
L’acord per aquest ERO es va tancar dijous amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements, que superen les marcades per llei. En concret, s’abonaran les compensacions d’acomiadament improcedent de 45 dies per any treballat fins al 2012 i de 33 dies en els anys posteriors amb un topall de 24 mensualitats de salari brut. A més, hi haurà un complement per antiguitat fins a 5 anys, fins a 10 anys, fins a 20 anys i per a més de 20 anys de servei. Per als majors de 50 anys, també hi ha un complement d’indemnització.
Procés de reestructuració global a la multinacional
El procés s’emmarca en una tendència global de reestructuració de l’empresa dirigida per Daniel Érver. Els sindicats temen que aquesta reducció no es quedi aquí i en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar 492 persones i va tancar gairebé una 30 de botigues a l’Estat.