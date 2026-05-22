Capgemini acorda amb sindicats un ERO de 124 treballadors a Barcelona

Acord amb els sindicats per a l’expedient de regulació de l’ocupació (ERO) a la consultora tecnològica Capgemini. La companyia ha consensuat amb els representants dels treballadors l’acomiadament de 710 empleats arreu de l’Estat, 124 dels quals a Barcelona. Segons ha informat l’empresa en un comunicat fet públic aquest divendres, el 85% de les sortides seran voluntàries i s’han reforçat les mesures de protecció social per aconseguir una “transició ordenada i equilibrada”.
L’expedient de regulació de l’ocupació ha estat justificat per Capgemini en la necessitat d’adaptar les seves “capacitats i estructura organitzativa per respondre a l’evolució tecnològica i les noves necessitats de mercat”. Inicialment, l’ERO preveia un màxim de 748 acomiadaments. A Barcelona, l’empresa té 1.603 empleats, i inicialment n’hi havia uns 130 en risc. Els sindicats i la consultora tecnològica han pactat que les sortides es compensin amb 38 dies per any treballat, amb un màxim de 20 mesos.
Gairebé 200 acomiadaments a Nestlé
Cal recordar que aquest mateix maig hem conegut l’abast de l’ERO impulsat a Nestlé. La multinacional té previst acomiadar almenys 178 treballadors a Catalunya, la majoria de la seu central d’Esplugues de Llobregat. Segons les primeres dades traslladades per l’empresa a la mesa negociadora, l’impacte principal es concentra en aquestes oficines centrals amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha acomiadaments programats a les fàbriques de cafè de Girona (12) i Reus (8). Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’empresa ha detallat afectacions en diversos centres de treball, tot i que no ha facilitat ni els noms ni les posicions concretes.
La direcció de la companyia justifica l’ERO per diferents factors com l’augment de la marca blanca, la digitalització i l’automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la firma. Quant al procés negociador amb sindicats, la mesa s’ha constituït aquest dimecres amb presència de portaveus de la UGT i CCOO, i amb la participació també de CGT, CSIF i USO.