Nestlé anuncia un ERO per a fins a 300 persones amb efectes a Catalunya

Nestlé ha anunciat un expedient de regulació de l’ocupació (ERO) que afectarà fins a 301 treballadors a tot l’Estat. Entre els centres a on hi haurà acomiadaments consten la seu central d’Esplugues de Llobregat i les fàbriques de cafè de Girona i de Reus. Segons la multinacional, l’acomiadament col·lectiu respon a “l’augment de despeses operatives i el canvi d’hàbits dels consumidors”, que han aprimat els marges del negoci. Així, la retallada de personal servirà per “adaptar l’estructura de la companya a l’Estat al context de mercat per assegurar la viabilitat del negoci i generar valor a llarg termini”, tal com indiquen en un comunicat.
La retallada d’ocupació afecta si fa no fa un 8% dels 4.158 treballadors. A banda dels centres catalans, la retallada colpejarà les plantilles de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Astúries), La Penilla (Cantàbria) i Miajades (Càceres). S’han compromès amb els sindicats a entomar l’acomiadament col·lectiu amb “transparència i respecte”, tot defensant que l’ERO “respon a l’evolució del sector del gran consum”, sota una important disrupció en els darrers anys pel “canvi d’hàbits de consum”.
“Anàlisi d’estructures”
Segons la multinacional, la decisió de retallar la plantilla s’ha pres depsrés d’una “anàlisi exhaustiva de les estructures operatives” de la companyia. És una de les diverses “mesures prèvies de contenció de costos” que consideren necessàries per garantir la continuïtat del negoci. En aquest sentit, han assegurat que portaran a terme una “interlocució honesta” amb la representació de la força de treball per “reduir l¡impacte sobre l’ocupació” de les mesures de rebaixa de costos. La xifra exacta d’acomiadaments es farà pública a finals del mes de maig. Des del comitè d’empresa, val a dir, ja han avançat que no accepten els arguments de la multinacional. Els acomiadaments, segons els empleats organitzats a Girona, són “injustificats i inacceptables”, perquè Nestlé “genera beneficis multimilionaris”.