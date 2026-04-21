Brussel·les mira als EUA per evitar el desproveïment de combustible per als avions

La Comissió Europea busca sortides a la crisi de combustible que enfronta el sector aeronàutic. Segons ha indicat el comissari de Transports i Turisme, el conservador grec Apostolos Tzitzikostas, contempla accelerar la demanda als Estats Units per garantir el proveïment del carburant que necessiten les aeronaus locals. Si bé Tzitzikostas sosté que “no hi ha indicis d’escassetat real” per a les aerolínies comunitàries, anuncia que està sobre la taula incrementar les compres als productors nord-americans “si la situació empitjora”. Més enllà de les solucions de mercat, ha anunciat que l’executiu dels 27 crearà un observatori públic per monitorar les reserves i les capacitats de refinament de la UE.
El comissari de Transports ha fet aquestes reflexions després d’una trobada amb els ministres de Transport dels 27, convocada per acordar sortides a la crisi energètica causada pel tancament de l’estret d’Ormuz. Ha reconegut, en aquest sentit, que les conseqüències d’un bloqueig a llarg termini del pas poden ser “catastròfiques”. Ara per ara, el coll d’ampolla està provocant que el mercat aeronàutic estigui “més tens de l’habitual” per la “pressió” petroliera que es nota en algunes parts del continent. “Estem monitorant la situació molt de prop, juntament amb els estats membres i els socis del sector”, ha assenyalat. En cas d’extrema necessitat, ha afegit, encara queden reserves d’emergència que “poden i seran alliberades si és necessari”, en cas que l’escassetat posi en perill l’activitat aeronàtucia.
Alternatives europees
En endavant, la Comissió ha defensat la necessitat de millorar les reserves de combustible d’aviació per als estats membre; especialment en un entorn internacional cada cop més incert. Més enllà de les alternatives comercials, Tzitzikostas també ha reivindicat el desenvolupament de combustibles sostenibles, que puguin concentrar la cadena de valor en territori europeu. “La nostra transició no és només una qüestió de protecció ambiental, sinó que en depèn la nostra autonomia estratègica”, ha alertat el comissari. En aquest sentit, insta els estats a idear sortides per “dependre menys de l’evolució del context global”. “L’única manera d’aconseguir-ho és produir la nostra energia i els nostres combustibles”, ha postil·lat.