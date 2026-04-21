MónEconomia
Moody’s reconeix la “força intrínseca” de Caixabank i eleva el ràting a A3
Alberto Prieto
21/04/2026 21:02

L’agència de qualificació nord-americana Moody’s premia Caixabank amb una millora del rating. Segons ha anunciat l’entitat d’origen català en una comunicació a la CNMV, la firma, amb seu a Nova York, ha elevat la valoració del deuta del banc fins al nivell A3, un esglaó per sobre de l’anterior avaluació, que la deixava en Baa1. Segons Moody’s, la requalificació de Caixabank respon a la seva “fortalesa intrínseca”. L’entitat rep la bona notícia poc abans d’una temporada de resultats en què ja s’albira l’estabilització del sector: segons les estimacions del mercat, la companyia que lidera Gonzalo Gortázar guanyarà prop de 1.500 milions d’euros entre el gener i el març d’enguany, si fa no fa un 1% més que el curs anterior. Es tracta d’una escalada més modesta que la que ha registrat en els darrers cursos, entre pressions financeres per la mala maror econòmica creada per la guerra a l’Iran.

Més enllà del rating general de l’entitat, també ha elevat la qualificació del deute subordinat tier 2, que ees queda en Baa1, un nivell per sobre de l’anterior. A més, ha confirmat les valoracions de Caixabank com a emissor a llarg i a curt termini, així com els del deute sènior preferent, el dels dipòsit i el dels riscos. Tots ells, val a dir, amb perspectiva estable.

Imatge d’arxiu de la façana de la seu social de CaixaBank a València / ACN

Rebaixa a Kutxabank

No totes les entitats de l’Estat han rebut aquesta mena de premi per part de Moody’s. Aquest mateix vespre, el banc basc Kutxabank ha confirmat a la CNMV que l’agència nord-americana ha rebaixat la qualificació fins al nivell A3, el mateix que Caixabank i un esglaó per sota del seu anterior A2. La retallada respon a una “severitat en les pèrdues” per als passius, per culpa de la preferència dels dipositants, aplicada d’acord amb el canvi de normativa europeu en termes de gestió de crisi bancàries i garantia de dipòsits. Millors han estat les notícies que ha rebut el banc gallec Abanca, que ha vist com Moody’s millorava la qualificació dels dipòsits i mantenia estable la del deute sènior preferent, també en nivell A3.

Més notícies
El candidat de Trump a presidir la Fed reclama un "canvi de règim" monetari
Comparteix
Warsh reivindica davant el comitè bancari del Senat la seva "independència" respecte de la Casa Blanca, però es mostra amistós amb el president
Nestlé anuncia un ERO per a fins a 300 persones amb efectes a Catalunya
Comparteix
La multinacional atribueix l'acomiadament col·lectiu a "l'augment de despeses operatives i el canvi d'hàbits del consumidor"
Brussel·les mira als EUA per evitar el desproveïment de combustible per als avions
Comparteix
La Comissió explora importar més querosè nord-america davant la crisi del sector, tot i que assegura que "no hi ha indicis d'escassetat"
Les aerolínies descarten quedar-se sense combustible i anul·lacions a l'estiu
Comparteix
L’Associació de Línies Aèries asegura que l'encariment del combustible no afectarà el sector i destaca el refinatge de querosé de l'Estat espanyol

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa

Amb la col·laboració:

Generalitat de Catalunya

Membres associats:

Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC)
GrupMón