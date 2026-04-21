Moody’s reconeix la “força intrínseca” de Caixabank i eleva el ràting a A3

L’agència de qualificació nord-americana Moody’s premia Caixabank amb una millora del rating. Segons ha anunciat l’entitat d’origen català en una comunicació a la CNMV, la firma, amb seu a Nova York, ha elevat la valoració del deuta del banc fins al nivell A3, un esglaó per sobre de l’anterior avaluació, que la deixava en Baa1. Segons Moody’s, la requalificació de Caixabank respon a la seva “fortalesa intrínseca”. L’entitat rep la bona notícia poc abans d’una temporada de resultats en què ja s’albira l’estabilització del sector: segons les estimacions del mercat, la companyia que lidera Gonzalo Gortázar guanyarà prop de 1.500 milions d’euros entre el gener i el març d’enguany, si fa no fa un 1% més que el curs anterior. Es tracta d’una escalada més modesta que la que ha registrat en els darrers cursos, entre pressions financeres per la mala maror econòmica creada per la guerra a l’Iran.
Més enllà del rating general de l’entitat, també ha elevat la qualificació del deute subordinat tier 2, que ees queda en Baa1, un nivell per sobre de l’anterior. A més, ha confirmat les valoracions de Caixabank com a emissor a llarg i a curt termini, així com els del deute sènior preferent, el dels dipòsit i el dels riscos. Tots ells, val a dir, amb perspectiva estable.
Rebaixa a Kutxabank
No totes les entitats de l’Estat han rebut aquesta mena de premi per part de Moody’s. Aquest mateix vespre, el banc basc Kutxabank ha confirmat a la CNMV que l’agència nord-americana ha rebaixat la qualificació fins al nivell A3, el mateix que Caixabank i un esglaó per sota del seu anterior A2. La retallada respon a una “severitat en les pèrdues” per als passius, per culpa de la preferència dels dipositants, aplicada d’acord amb el canvi de normativa europeu en termes de gestió de crisi bancàries i garantia de dipòsits. Millors han estat les notícies que ha rebut el banc gallec Abanca, que ha vist com Moody’s millorava la qualificació dels dipòsits i mantenia estable la del deute sènior preferent, també en nivell A3.