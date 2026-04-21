Kevin Warsh, el candidat de Donald Trump a presidir la Reserva Federal, ha reclamat davant el Senat nord-americà un “canvi de règim” al banc central del país. L’advocat i financer novaiorquès culmina la batussa, que ja dura prop de dos anys, entre el president dels Estats Units i l’actual cap del regulador monetari estatunidenc, Jerome Powell. “La Fed necessita reformes als seus marcs de treball i a les seves comunicacions. Massa oficials tenen una opinió sobre els tipus d’interès, i això no ajuda”, ha raonat Warsh en la seva compareixença davant la cambra territorial, pas imprescindible per accedir al càrrec. En línia amb el rebuig general del Despatx Oval a les posicions de Powell, el candidat ha retret a l’actual president els seus “errors fatals en política monetària en els últims quatre o cinc anys”; és a dir, d’ençà de la presa de possessió de l’expresident Joe Biden, l’any 2021.
En la seva intervenció, malgrat la proximitat amb Trump, Warsh ha defensat la seva independència respecte de la Casa Blanca, una de les grans preocupacions del mercat respecte del canvi de direcció al banc central. “La independència de la política monetària és essencial”, ha reblat a preguntes dels senadors demòcrates sobre el seu tarannà com a líder de la Reserva. Tot i això, ha defensat el discurs trumpista respecte dels tipus d’interès, i ha tret ferro al seu enfrontament amb Powell. “Els presidents solen reclamar rebaixes de tipus. Trump ho expressa molt públicament”, ha raonat. L’ofensiva trumpista contra el lideratge sortint, però, “no suposa una amenaça en particular a la independència operativa del banc central”, a ulls del nominat. Cal recordar que Warsh ja va formar part del consell de govern de l’entitat entre el 2006 i el 2011. Va ser nomenat durant l’era Bush, i va sortir del regulador ja amb Barack Obama al Despatx Oval.
Contra el seu antecessor, Warsh ha assenyalat el recorregut de la inflació als Estats Units en els darrers anys. D’ençà de l’esclat de la guerra a Ucraïna que el banc central nord-americà ha fallat en el seu objectiu de mantenir l’avenç dels preus de consum en el 2%. Bona part de la culpa, però, correspon a l’administració Trump i, en especial, a la seva política aranzelària. Durant l’any i escaig previ a l’inici de la guerra a l’Iran, bancs centrals comparables, com ara el BCE, sí que han assolit una certa estabilitat de preus -ara amenaçada pels colls d’ampolla generats a l’estret d’Ormuz-. El futur president de la Fed, però, no ha atribuït al seu aliat a Washington cap responsabilitat. “El Congrés encarrega la Fed que asseguir l’estabilitat de preus, sense excusa ni equivocació. La inflació és una tria, i la Fed ha de responsabilitzar-s’hi”, ha etzibat.
La Reserva, paralitzada
Malgrat que el primer contacte amb el comitè bancari del Senat s’ha produit avui, els 100 representants electes dels estats federats han avisat que no esperen confirmar Warsh a curt termini. Els legisladors consideren que no es pot tirar endavant cap nomenament mentre l’administració Trump mantingui la seva batalla judicial contra Jerome Powell. Cal recordar que el departament de Justícia trumpista continua investigant el rol de Powell en una suposada trama de sobrecostos en les obres de renovació de l’edifici de la Fed a Washington. Entre els senadors més vocals contra la nominació de Warsh en aquestes condicions consten alguns republicans, com ara el representant de Carolina del Nord, Thom Tillis, un dels conservadors més crítics amb el president. Segons Tillis, l’acusació contra l’actual banquer central és “frívola”, i la titlla d’una “eina de pressió” per accelerar la dimissió de Powell.
La guerra entre el govern federal i l’agència monetària, val a dir, no s’ha centrat només en Powell. Cal recordar que l’estiu del 2025 Trump va forçar la sortida de la governadora Lisa Cook, ara en revisió als tribunals federals nord-americans. El president dels EUA manté a la recambra la bala de l’acomiadament directe del preident de la Fed, si bé aquesta decisió el portaria davant un jutge amb gairebé total seguretat. Sense fer referència a l’actual lideratge, Trump s’ha dirigit a Warsh per pressionar-lo al seu favor: en una entrevista amb la cadena Fox News, el mandatari ha assegurat que “estaria molt decebut” si el seu candidat “no rebaixa els tipus” en la primera reunió de política monetària que dirigeixi. El mercat encara confia en la carrera de Warsh. La seva entrada a la Reserva, però, pot deixar un altre regust.