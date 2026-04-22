L’impacte del conflicte armat a l’Orient Mitjà sobre les economies mundials suma un nou capítol amb una nova jornada de baixada de preus del petroli. L’anunci de la prorroga de l’alto el foc entre l’Iran i els Estats Units ha suposat que el preu del petroli hagi iniciat la jornada d’aquest dimecres amb noves baixades.
El preu del petroli Brent, índex de referència a Europa, s’ha cotitzat lleugerament per sobre dels 97 dòlars a les 8 del matí, experimentant una baixada propera al 0,7%. Una caiguda del preu dels carburants que s’ha reproduït en l’índex de referència al mercat dels Estats Units, el barril de cru West Texas Intermediate (WTI), el qual ha caigut un 1% i es cotitza en els 88,7 dòlars per barril.
Aquestes caigudes dels preus dels carburants arriben després que Trump hagi anunciat que allarga l’alto el foc entre l’Iran i els Estats Units per mantenir les converses de pau al Pakistan i mantindrà aquesta treva fins que el govern iranià proposi un pla de pau. Trump ha assenyalat que ha ordenat als cossos militars nord-americans “que mantinguin el bloqueig i, en tots els altres aspectes, romanguin preparades i operatives, i, en conseqüència, prorrogaré l’alto el foc fins que es presenti la seva proposta i concloguin les negociacions, sigui el que sigui el resultat”.
El president nord-americà assegura que l’Iran s’està arruinant pel tancament de l’estret d’Ormuz
A través d’una publicació a les xarxes socials, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el tancament de l’estret d’Ormuz està suposant un forat econòmic per a l’Iran. De fet, el líder de la Casa Blanca ha assenyalat que “l’Iran no vol que es tanqui l’estret d’Ormuz, sinó que ho mantingui obert per a poder guanyar 500 milions de dòlars (425,75 milions d’euros) al dia, que és, per tant, el que estan perdent si es tanca”, i ha afegit que el país persa “s’està enfonsant econòmicament” pel tancament de l’estret d’Ormuz.