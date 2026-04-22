El precio del combustible cae tras la prolongación del alto el fuego en Irán

El impacto del conflicto armado en Oriente Medio sobre las economías mundiales suma un nuevo capítulo con una nueva jornada de bajada de precios de los combustibles. El anuncio de la prórroga del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos ha supuesto que el precio de los combustibles haya iniciado la jornada de este miércoles con nuevas bajadas.

El precio del petróleo Brent, índice de referencia en Europa, se ha cotizado ligeramente por encima de los 97 dólares a las 8 de la mañana, experimentando una bajada cercana al 0,7%. Una caída del precio de los carburantes que se ha reproducido en el índice de referencia en el mercado de Estados Unidos, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), el cual ha caído un 1% y se cotiza en los 88,7 dólares por barril.

Estas caídas de los precios de los carburantes llegan después de que Trump haya anunciado que prolonga el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos para mantener las conversaciones de paz en Pakistán y mantendrá esta tregua hasta que el gobierno iraní proponga un plan de paz. Trump ha señalado que ha ordenado a los cuerpos militares norteamericanos “que mantengan el bloqueo y, en todos los otros aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”.

Un petrolero / EP

El presidente norteamericano asegura que Irán se está arruinando por el cierre del estrecho de Ormuz

A través de una publicación en las redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el cierre del estrecho de Ormuz está suponiendo un agujero económico para Irán. De hecho, el líder de la Casa Blanca ha señalado que «Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, sino que lo mantenga abierto para poder ganar 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día, que es, por tanto, lo que están perdiendo si se cierra», y ha añadido que el país persa «se está hundiendo económicamente» por el cierre del estrecho de Ormuz.